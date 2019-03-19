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桃機停機坪惡化 張國煒：跑道管理應回歸民航局

2019-03-19 16:26聯合報 記者侯俐安╱即時報導

近來桃園機場停機坪不足問題不斷惡化，日前甚至有兩家東南亞低成本航空想開包機飛台灣，卻因深夜停機坪爆滿最後取消，是否擔心停機坪、時間帶等問題影響星宇？星宇航空董事長張國煒直言，時間帶永遠是問題，但永遠不會是死棋，他認為政府改進行款程序、機坪應用方式不應故步自封、一成不變，「媒體報就辦、不報就忘記」，否則台灣只會有如網友口中變成「鬼島」。

張國煒說，時間帶問題透過機坪管理優化、建設新的機坪，加上航管調配，還有很多空間，他說，別的國家飛機間隔3至4海哩、台灣7至8海哩，他直言，台灣公務員心態，每次出事就把飛機間隔拉長，這是因噎廢食的做法、故步自封，他認為，反而應趕快改進航管程序與機坪使用，不是一成不變，「這樣台灣就會變成鬼島」。他認為「還是要有人講真話」，否則政府「媒體登就辦、不登就忘記」，根本性問題應好好思考。

對於桃園機場飛機無處停情況愈來愈嚴重，張國煒直言「台灣機場公司結構有問題」，他認為跑道管理應回歸民航局，「這是專業問題」，桃機航站內部管理非常有效率、頻頻得獎，但專業的跑道管理、維修品等，屬於專業性的東西，就比較弱。全國比較專業的人才，還是都在民航局內，這是沒辦法的事。建議政府做結構性改變，否則別的國家蓋機場兩、三年蓋完，台灣蓋了五年還流標兩次，對台灣發展也不好。

張國煒也說，現在各國都在賺觀光財，日本、法國賺觀光財就是要靠空運，航站不夠使用、維修品不好，都是「擋財以外的作為」你沒有把大門打開，人家連來我們國家都有問題了，怎麼來消費？台灣是海島國家，當我們希望拼經濟、拼南向政策時，不能忽略機場發展，國人進出、外國人進出，都要靠空運，呼籲政府重視問題。

對於張國煒曾表示星宇會走向客製化，如何客製化？會參考廉價航空的方式，讓客人有多一點選擇，以前是「套裝式」的，一套票無論用不用得到都買，傳統航空公司在走價格差別，有些人不需要的東西、是否可在票價反應並拿掉，當然航空公司成本會上升。他說，面對廉航必須想一套方式競爭，細項不方便現在說、否則「還沒出來就被拿走」，但一定會走向客製化。

桃園機場民航局廉價航空
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