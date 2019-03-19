揪早期肺癌 低劑量斷層掃描有效

2019-03-19 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



名嘴陳文茜罹患肺癌，因而提出盼衛福部推動透過低劑量斷層掃描檢測早期肺癌，讓肺癌篩檢普及化。專家認為，胸部Ｘ光有死角，照不出太小的腫瘤，透過低劑量胸部斷層掃描，可揪出早期肺癌。

高雄長庚醫院肺癌團隊召集人王金洲表示，肺癌是台灣盛行率、致死率最高的癌症，由於胸部Ｘ光有死角，且照不出太小的腫瘤，通常發現時已經晚期；若透過低劑量電腦斷層篩檢，可揪出第一期肺癌，但仍有輻射疑慮，因此只宜針對兩類族群做篩檢，一是抽菸逾20年的老菸槍，另一種是有家族史者，皆在50歲之後較適合進行篩檢。

一位小孩剛上小學的媽媽，不做菜也不抽菸，隨丈夫前往大陸工作多年後，趁回台健檢，發現胸部有一顆0.8公分不規則腫瘤，經切片化驗屬於第一期的肺腺癌。收治患者的北投健康管理醫院副院長梁程超指出，以往認為男性抽菸多肺癌，但健康女性罹患肺癌的案例逐漸增加，肺腺癌是肺癌的一種，約佔肺癌的六成，屬於肺部的非小細胞癌，因位置常發生在肺部週邊，與抽菸關連不大，加上腫瘤擴大速度較慢，初期不易被察覺。

梁程超表示，肺癌5年存活率僅約15%，低存活率是因為患者有症狀被發現時，約八成已是晚期，除了用對工具做對檢查，配合醫師指示做好檢後追蹤，才是把關之鑰。