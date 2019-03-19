星宇首航張國煒親自開「航空公司老闆親自檢查飛機」

2019-03-19 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



星宇航空董事長張國煒。 聯合報系資料照／記者韓化宇攝影 分享 facebook

星宇航空預計最快今年底或明年初開航，今天下午董事長張國煒將與空中巴士簽約。針對星宇航空今年10月將交機A321neo單走道飛機，張國煒是否會親自開第一架飛機回台灣？張國煒說，預計7、8月轉訓成功，「我會去接第一架飛機回來」，他也自豪說，台灣人應該感到驕傲，台灣有一個航空公司老闆親自檢查飛機，「這是對旅客的保障，也是我對國人的承諾」。

張國煒說，他希望飛機進來一定要通過他的品質檢驗，世界上大概沒有一個航空公司董事長會親自檢查飛機，「這是對國人的保障也是承諾，身為台灣人要覺得驕傲，台灣有一個航空公司老闆，這麼認真檢查飛機」，一定會將最好品質的飛機，他也一定會在飛機上「簽名」，給大家一個承諾「飛機是安全的」。

他也說，大家都說他怎麼不買波音，「好險我這次沒有」、「你看我很神就是這樣，在對的時間買對的飛機」。

對於何時開始售票？張國煒表示，依據規定必須先拿到營運許可證後才能開始售票，星宇航空預估11月或12月可拿到民航局營運許可證，但星宇初步希望在今年12月底或明年1月開航，這代表拿到營運許可到賣票時間非常短，也呼籲國人支持星宇，「別讓我們開天窗」。