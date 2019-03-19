恙蟲病致死率達6成 這五縣市病例最多 清明掃墓要小心

2019-03-19 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



清明連假將至，民眾掃墓或野外活動時，別小看肉眼幾乎看不見的恙螨，被帶有立克次體的恙蟎幼蟲叮咬會感染恙蟲病，在沒有經過適當治療的病患中，死亡率可高達60%，疾管署提醒，民眾進入草地、叢林遊玩，建議穿著長袖衣褲，並噴含敵避（DEET）防蚊劑；回家後應盡快換洗衣物、洗澡。

恙蟲病自每年4、5月起病例增加、6至7月為高峰期。據疾管署近四年資料顯示，台灣全年都有恙蟲病病例發生，全台各縣市皆有恙蟲病病例，每年病例數約350例至500例，其中以台東縣、澎湖縣、花蓮縣、高雄市及金門縣較多。截至今年3月15日為止，共計40例恙蟲確定病例，個案感染地以宜蘭縣11例最多，其次為花蓮縣9例。

疾管署副署長羅一鈞表示，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者初期症狀與感冒類似，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹。特別注意的是，恙蟲病重要特徵為叮咬處通常會出現焦痂。

羅一鈞呼籲，掃墓祭祖或戶外踏青如有接觸到草叢環境，務必做好自我防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET或Picaridin的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。