恐怖情人3年成長12% 海苔熊短片宣導

2019-03-19 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



恐怖情人案件頻傳，如103年的宅王殺前女友案、106年校園潑酸自刎案、107年直播主情殺案、108年台南分屍案；台北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計107年北市親密關係暴力案件共有6576件，且近3年來持續成長（105年5839件、106年6151件)，被害人近8成為女性。家防中心今宣布，他們與科普心理學作家海苔熊合作，推出宣導小卡製成QRcode（https://pse.is/G94MH），讓大眾可以隨掃隨看。

這些案件中也包含了未同居親密關係暴力案逐漸上升的趨勢（105年221件、106年281件、107年369件）。

社會局局長陳雪慧表示「從源頭改變」才是實踐社會安全的有效途徑，透過加強社會大眾辨識親密關係暴力的危險情人及有效的處理策略，讓大家知道若遇自己或他人被家暴時，勇於求助並通報，讓系統及時介入，有機會減緩暴力的發生。

北市家防中心主任陳淑娟表示，從親密關係暴力保護服務的工作經驗中，常發現多數被害人面對暴力發生時，大多先採取隱忍的態度，長久下來形成家暴循環模式，直到最後受不了才想要求助。

陳淑娟說，如果在暴力發生的初期，能向家人或朋友說出來，一起幫忙，甚至可以讓社工、警察等專業單位及時介入，雙方有機會檢視關係並調整找到有共識且安全的相處方式，才能預防並終止暴力再發生。