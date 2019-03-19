醫界大反轉：不要天天吃阿斯匹靈 恐導致大出血

2019-03-19 16:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合18日電



醫師幾十年來一直建議50歲以上成年人每天服用75至100毫克阿斯匹靈(Aspirin)，以預防心臟病發作、中風和其他心血管疾病，可是美國心臟病學會(ACC)和美國心臟協會(AHA)17日發布新準則，卻叫成年人別每天服用。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，新準則不再建議70歲以上的健康老年人每天服用低劑量阿斯匹靈，並聲明對於沒有心臟病發作或中風歷史的低風險老年人，每天服用阿斯匹靈可能造成的腸胃出血風險，大於對防止心臟病的任何潛在利益。

最近的三項研究發現，健康的老年人每天服用低劑阿斯匹靈根本是浪費錢，甚至可能提高內出血和早逝風險；大規模國際臨床實驗也發現，每天服用低劑量阿斯匹靈，長期下來對協助健康老年人延長壽命沒有效益，反而可能導致大出血。

新準則說，70歲以上或出血風險增加的成年人，不應為了防止動脈粥狀硬化心血管疾病每天服用低劑量阿斯匹靈。

擬定新準則的委員會主管說：「醫師對於為沒有已知心血管疾病的人處方阿斯匹靈，應該慎重挑選。盡可能建立良好生活習慣，以及控制血壓和膽固醇，比建議服用阿斯匹靈重要得多。」

只有心血管疾病風險最高和出血風險最低者，才應繼續遵照醫師指示服用阿斯匹靈。

ACC和AHA說，經常運動、保持健康體重、不要抽菸，以及採用富含蔬菜水果和低糖、低反式脂肪飲食，是預防心血管疾病的上上之策。

AHA今年稍早公布的資料顯示，美國成年人近半術有某種形式心血管疾病，大多數是高血壓所致，而所有心血管疾病幾有八成能夠藉著調整生活方式防止。

不過，新準則說，只要不會增加內出血風險，醫師仍應考慮讓某些高風險病人服用阿斯匹靈，像是無法降低膽固醇或控制血糖的人。

對於曾經中風、心臟病發作、動過開心手術或因動脈阻塞搭支架的人，阿斯匹靈仍可能是保命靈丹。