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42歲女染流感併發肺炎死亡 居然是BMI超標惹禍

2019-03-19 15:38聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國內流感疫情脫離流行期，但疾管署今公布，上周仍新增39例重症，另新增4例經審查與流感相關死亡病例，4月1日起公費藥劑使用對象則回歸常態，有發燒類流感患者，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，目前仍為公費流感抗病毒藥劑符使用對象，籲即早就醫，降低重症、甚至死亡風險。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周4例死亡病例，均感染H1N1，年齡介於42歲至73歲，均未接種流感疫苗，其中3例有慢性病史。其中42歲中部女性，雖年齡不是流感高危險族群，但因BMI值超過30，依然為公費流感接種對象，卻未如期接種，不幸感染流感，併發肺炎、肺水腫等重症，住院兩周仍不幸病逝。

疾管署副署長羅一鈞進一步解釋，有慢性病史或BMI值過高肥胖者，心肺功能會較健康的民眾更差，感染流感後死亡風險較大。提醒民眾不要以自己仍年輕為由，輕忽定期接種流感疫苗的重要性。

據疾管署資料，國內上週類流感門急診累計85,163就診人次，與前一週人次相當，評估整體疫情趨勢已脫離流行期。國內自2018年10月1日起累計755例流感併發重症病例，其中74例死亡，均明顯低於同樣流行A型H1N1於2015至2016流感季。

2015至2016流感季季同期重症病例數1710例，其中371例死亡。本流感季重症病例數較2015至2016流感季同期下降約56%。羅一鈞研判，與增加疫苗接種率至20%、從300萬公費對象提升至600萬名有關，確實發揮群體保護效果。

北半球國家多數國家流感病毒活動已逐漸趨緩，但美國疫情仍處高峰，加拿大及歐洲仍處流行期。疾管署再次呼籲，民眾勿輕忽流感威脅，出入人潮眾多的場所務必做好手部及呼吸道衛生，及落實生病在家休息；如有類流感症狀應盡快就醫，並按醫師指示服藥，以減少併發重症、死亡及病毒傳播的風險。

公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表。圖／疾管署提供
公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表。圖／疾管署提供
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中部一名42歲女性，BMI值超過30，為公費流感接種對象，卻未如期接種，不幸感染...
中部一名42歲女性，BMI值超過30，為公費流感接種對象，卻未如期接種，不幸感染流感，併發肺炎、肺水腫等重症，住院兩周仍不幸病逝。示意圖，非新聞當事人。圖／報系資料照
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類流感流感疫苗疫情
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