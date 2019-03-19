「養網軍事件」槓上藍委 農委會強硬回擊

2019-03-19 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



農委會遭指「養網軍」事件持續延燒，國民黨立委曾銘宗日前披露農委會今年編列1450萬元加強農業訊息因應，國民黨立委陳宜民指早在2017年就推出，今再開記者會說明網軍事件，諷農委會每月花100萬宣傳「是在打總統大選嗎？」農委會則發新聞稿強硬回擊，並指「希望立委們能支持農委會為弱勢農民提供正確資訊的努力。」

針對外界與立委質疑針對各方「假訊息」可用新聞稿等方式說明，無需另起標案。農委會表示，近年來網路溝通媒介興起，民眾接觸政府資訊的習慣也改變，放在官方網站的新聞稿，農民比較不會去看，但用手機通訊軟體或臉書等社群媒體已很習慣，民眾在哪裡，政府的正確資訊就要配合到哪裡去說明，公務員過去所接受的養成教育，沒有包含網路媒體溝通技巧，會製作圖卡或影片的人也是少數，因此需要透過採購案找專業小編協助，但小編的製作物與回應內容都會出示機關名稱，不會是匿名的網軍。

對於陳宜民、曾明宗批農委會拒絕提供養網軍的結案報告資料，並指農委會昨日發新聞稿抗議製造假新聞的行為是在威脅媒體。農委會回應，「真的沒有委員所說的養網軍情事，委員索取的標案採購資料3月13日上午已提供給陳委員辦公室助理，委員辦公室對該會提供的資料不滿意，一直要求該會將養網軍的資料拿出來，事實上農委會沒養網軍，委員說的那種資料根本不存在；至於呼籲媒體停止錯誤抹黑報導的行為，並不是在威脅媒體。」

至於陳宜民質疑採購程序由公關科簽辦就可招標，農委會表示，「該會依照政府採購法規定，所有的採購案簽辦都是依照標準作業程序，秘書室公關科是政策文宣業務的承辦單位，當然由該科簽辦，辦理過程也有採購、會計、政風人員監督，結案後也會接受審計部的查核監督，該會政務首長從來沒有交代常任文官辦理任何養網軍的標案，常任文官也不會去為任何政黨做養網軍的事情。」

至於曾銘宗針對農委會刻正招標中的錯假訊息因應計畫採購案，指小編平均會有15萬8千元薪資，是在養肥貓，農委會回應，「該案為保障勞工，要求得標廠商小編月薪保障4萬以上，但不可能會有曾委員說的那種離譜高薪。」

至於小編任用為何要經過農委會同意，是否要為特定人士服務？農委會說明，是希望廠商提供的小編具備專業能力，例如圖卡畫得快速、正確且訊息清楚，文案能淺顯又正確傳達，因此要求廠商所找小編需經農委會確認具備此能力才能進用，這很正常。」

對於兩位立委表示下週要將該案移送監察院，農委會表示「該會採購案均依法辦理，尊重立委說法，審計部依法前來了解，該會完全配合。」