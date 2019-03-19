清明連假葛瑪蘭客運81折 台北到礁溪95元

2019-03-19 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



葛瑪蘭汽車客運公司今天指出，為鼓勵民眾在清明連續假期搭乘大眾運輸及配合交通部政策，葛瑪蘭客運4月3日起至4月7日止，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠。

其中，臺北到礁溪原價112元，優惠價95元，臺北到宜蘭140元，優惠價115元，臺北到羅東143元，優惠價120元，板橋到礁溪140元， 優惠價115元，板橋到宜蘭165元，優惠價140元，板橋到羅東170元，優惠價140元。

同時，葛瑪蘭汽車客運公司指出，為使遊客連續假期間前往宜蘭地區景點與在外遊子返鄉祭祖掃墓更加便利，配合交通部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證，轉乘當地市公車及公路客運，一段票免費或折抵21元。

除減少轉乘所需花費金額，還可省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境，暢遊蘭陽地區，搭乘大眾運輸遊宜蘭得以更優惠及更便捷。

葛瑪蘭汽車客運公司指出，相關優惠今天起可在葛瑪蘭客運官網公布，民眾可至葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票，或購買當日車票，還能使用手機做線上車票的訂購，免在現場櫃台前拎著大包小包排隊辛勞，出示QRcode即可乘車。