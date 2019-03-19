親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

「波音粉」張國煒竟買17架A350空巴？原因是這樣

清明連假葛瑪蘭客運81折 台北到礁溪95元

2019-03-19 15:20聯合報 記者羅建旺╱即時報導

葛瑪蘭汽車客運公司今天指出，為鼓勵民眾在清明連續假期搭乘大眾運輸及配合交通部政策，葛瑪蘭客運4月3日起至4月7日止，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠。

其中，臺北到礁溪原價112元，優惠價95元，臺北到宜蘭140元，優惠價115元，臺北到羅東143元，優惠價120元，板橋到礁溪140元， 優惠價115元，板橋到宜蘭165元，優惠價140元，板橋到羅東170元，優惠價140元。

同時，葛瑪蘭汽車客運公司指出，為使遊客連續假期間前往宜蘭地區景點與在外遊子返鄉祭祖掃墓更加便利，配合交通部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證，轉乘當地市公車及公路客運，一段票免費或折抵21元。

除減少轉乘所需花費金額，還可省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境，暢遊蘭陽地區，搭乘大眾運輸遊宜蘭得以更優惠及更便捷。

葛瑪蘭汽車客運公司指出，相關優惠今天起可在葛瑪蘭客運官網公布，民眾可至葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票，或購買當日車票，還能使用手機做線上車票的訂購，免在現場櫃台前拎著大包小包排隊辛勞，出示QRcode即可乘車。

葛瑪蘭客運網址：https://web.kamalan.com.tw/weborder#/term。

葛瑪蘭汽車客運公司今天指出，為鼓勵民眾在清明連續假期搭乘大眾運輸及配合交通部政策...
葛瑪蘭汽車客運公司今天指出，為鼓勵民眾在清明連續假期搭乘大眾運輸及配合交通部政策，葛瑪蘭客運4月3日起至4月7日止，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠。圖／葛瑪蘭汽車客運公司提供
分享

羅東連續假期一卡通
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

窘！女大生三周沒排便 灌腸後的宿便又硬又臭

2019-03-19 16:02

別再用蘆薈冰鎮燒燙傷口了 醫：反而影響傷口癒合

2019-03-19 15:53

42歲女染流感併發肺炎死亡 居然是BMI超標惹禍

2019-03-19 15:38

企鵝北極熊捷運列車搭了嗎？3D彩繪重現冰川融化

2019-03-19 13:22

大杯手搖糖飲慢慢喝 高中男生牙縫全蛀光

2019-03-19 13:18

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 13:05

揪早期肺癌 低劑量斷層掃描有效

2019-03-19 16:09

星宇首航張國煒親自開「航空公司老闆親自檢查飛機」

2019-03-19 16:08

恙蟲病致死率達6成 這五縣市病例最多 清明掃墓要小心

2019-03-19 16:05

恐怖情人3年成長12% 海苔熊短片宣導

2019-03-19 16:04

讓自己更快樂的起點 心理醫師強調：10種負面想法要拋諸腦後

2019-03-19 15:27

「養網軍事件」槓上藍委 農委會強硬回擊

2019-03-19 15:23

20歲台男壯遊歐洲鼠蹊部冒疹 竟是遭蟲咬出萊姆病

2019-03-19 15:12

「藥價絕不是砍到見骨」 健保署：不符標準即無保障

2019-03-19 15:12

考上醫學系阿公喜出望外 美和高中有望6連莊醫學系

2019-03-19 15:06

獲7成民眾推薦！糕餅甜點觀光工廠在夯什麼

2019-03-19 15:00

走在鋼索上的鳳梨…崩不崩盤吵翻天「鳳梨王子」參戰

2019-03-19 14:50

月子中心遇上兒童攝影推銷 消保官提醒簽約前三思

2019-03-19 14:34

秋遊托斯卡尼 體驗山居歲月

2019-03-19 14:25

流感脫離流行期 上周增4例死亡

2019-03-19 14:23

今年首例萊姆病 遊瑞典境外移入

2019-03-19 14:22

甲殼素沒標警語 7月起開罰

2019-03-19 14:21

孕婦、15歲以下 明起至4月10日看牙免掛號費

2019-03-19 14:19

百憂解撤台？醫：健保藥價異動 應納病友專家意見

2019-03-19 14:16

重機會師申請國道路權 高公局拒絕

2019-03-19 14:15

春遊補助縣市加碼 遊南投1人最多優惠2750元

2019-03-19 14:11

307公車轉彎比「神秘手勢」網讚爆：以為到日本

2019-03-19 14:08

97歲老翁右手劇痛 竟然是急性手中風

2019-03-19 13:33

荔枝龍眼不開花蜜蜂採無蜜 果農蜂農無語問蒼天

2019-03-19 13:32

全聯開賣高雄10大名物 韓國瑜：不光只有蔬果，岡山蜂蜜吐司也很厲害！

2019-03-19 12:53

貴婦E奶變形疑老公偷吃 中藥加針灸小三疑雲退散

2019-03-19 12:37

喉嚨疼痛久不癒 竟是結石作怪

2019-03-19 12:37

百憂解退出台灣市場 醫界建議健保藥調價納病友聲音

2019-03-19 12:18

東部海域規模4.7地震 宜蘭、桃園震度3級

2019-03-19 12:13

面對少子化 跨年級教學讓偏鄉小校活起來

2019-03-19 12:09

清明節燒紙錢或雜草 影響行車視線恐挨罰

2019-03-19 12:06

影／家長手作課好夯！分解動作教你做超可愛小恐龍裝

2019-03-19 12:00

大陸又挖到肉靈芝？中醫師指炒作成分居多

2019-03-19 11:59

頭痛癲癇意識不清 小心罹患了「顱內低壓症候群」

2019-03-19 11:23
看更多

熱門文章

影／神奇！8旬老婦後仰摔倒 駝背不藥而癒

2019-03-18 19:31

長榮、立榮航空調整桃機截止報到時間 為起飛前一小時

2019-03-18 18:03

「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師指原因有兩個

2019-03-18 17:15

獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

2019-03-18 22:02

他分享「50年代」衛生紙 網友驚：擦了不會破皮？

2019-03-18 17:13

北捷百億運量倒數3千萬人次 北車超旺二度上榜

2019-03-18 21:02

東部海域規模4.7地震 宜蘭、桃園震度3級

2019-03-19 12:13

柯文哲挺Uber 計程車聯盟怒：掩護小三嗆正宮

2019-03-18 16:57

全聯We Sweet抹茶季來了！15款甜點3月22日登場

2019-03-18 20:10

彭啟明：鋒面急行軍南下 周五降溫10度

2019-03-19 07:39

大陸又挖到肉靈芝？中醫師指炒作成分居多

2019-03-19 11:59

鐵道迷知道嗎？ 台鐵新車票「復古」 竟是為這2原因

2019-03-19 10:00

不堪健保砍價 「百憂解」退出台灣

2019-03-19 00:03

「出門超時髦，房間像爆炸＝超快樂」從房間5種狀態，看人生快樂程度

2019-03-18 23:59

影／別讓小痣出大事！這款機器人助你判斷有無癌化

2019-03-18 16:17

百憂解退出台灣市場 醫學會：抗憂鬱劑切勿說停就停

2019-03-18 17:45

每日星座運勢／金牛求婚成功機率高 工作效率頗高

2019-03-19 00:00

1天1顆藥如治慢性病 94歲愛滋爺病毒降低

2019-03-19 00:17

307公車轉彎比「神秘手勢」網讚爆：以為到日本

2019-03-19 14:08

數位螢幕傷眼？ 醫師：藍光非主因

2019-03-18 19:40

葉黃素集資專案惹議 「美的好朋友」致歉並退款

2019-03-18 21:20

夏威夷披薩 其實不是夏威夷人發明的

2019-03-19 02:01

【心情點滴】林思妙／媽媽銀行

2019-03-19 06:00

公路總局提大數據 連假尖峰時段管制大貨車禁行蘇花改

2019-03-18 23:10

單親媽收36萬聘金遭酸「賣女兒」 網力挺：她是對的！

2019-03-19 14:18

長榮航空3月31日起調整「關櫃時間」 提前60分鐘報到

2019-03-18 19:42

走在鋼索上的鳳梨…崩不崩盤吵翻天「鳳梨王子」參戰

2019-03-19 14:50

全聯開賣高雄10大名物 韓國瑜：不光只有蔬果，岡山蜂蜜吐司也很厲害！

2019-03-19 12:53

台灣「橙花金棗黃檸檬」果醬奪英國雙金大獎 10分鐘內秒殺完售

2019-03-18 18:14

【師長心情】賴賴／壁虎

2019-03-19 06:00

憑地震少推論有大地震 氣象局：太輕率

2019-03-18 21:26

台灣人就愛排隊結帳！小7「無人店」暫停拓點　改推販賣機

2019-03-19 14:52

【生活的風景】陳金鳳／邂逅上帝的調色盤

2019-03-19 06:00

大杯手搖糖飲慢慢喝 高中男生牙縫全蛀光

2019-03-19 13:18

冷凍蔬菜比較沒營養？事實可能超乎你想像！

2019-03-19 09:58

憂鬱症老藥百憂解4月退出台灣 有同成分藥可用

2019-03-18 16:49

貴婦E奶變形疑老公偷吃 中藥加針灸小三疑雲退散

2019-03-19 12:37

健康你我他／帶公婆賞櫻 笑容回來了

2019-03-19 00:17

是痣還是癌 機器人幫忙分析

2019-03-19 00:17

退休醫排尿不順 就醫發現攝護腺癌第3期

2019-03-18 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top