讓自己更快樂的起點 心理醫師強調：10種負面想法要拋諸腦後

2019-03-19 15:27 聯合新聞網 文章提供／遠見



我們都應該學習，如何能活得更開心。圖／Ingimage 分享 facebook 在生活中，快樂是個看似簡單，但卻隨著生活壓力逐漸遺忘的因子，也往往隨著年紀的增長、對世事的認知，有著更無法豁達的開朗。

你或許覺得自己生活煩悶、總是面對工作而提不起勁，在各種壓力的累積和怨懟下，人生彷彿就是場苦難；你無法想像那些每天面帶笑容的樂觀開朗、或是那成功背後的直率坦然──心理醫師強調，屏除負面的想法是極大關鍵。

他分享，「快樂的起點是消弭自己的負面想法，畢竟我們天天都有成千上萬的思緒，消極的情感肯定對幸福有害。」他統整了這些念頭，提醒人們也許稍微改變，你會發現自己的不一樣。

1、「我以後再來做」

有些時候，人們常常為了逃避某一個勢必要面臨的問題，而在可能的狀況下不斷拖延，然而這樣所導致的後果，是在日後真正要面對時產生更大的壓力。「訂定正確的時程不僅有激勵效果，也能夠增加許多自信。」

2、「任何災難性的思維」

一件壞事並不一定總是會引發一連串的反應，但當事情不順利的時候，很容易讓你的想法達到黑暗的一面。「要打擊這種想法，建議每個人在遇到狀況時都要羅列出正反結果，也能透過這樣的思維過程邁向成功。」

3、「他們的生活比我好得多」

社群媒體的一大表象，就是讓每個人營造自己最幸福且美滿的空間－－極致的美食、華麗的旅行──也許看似朋友的生活都過得非常浪漫愜意，但那背後的一切，卻有可能是包裝營造的結果，導致你產生了不如他人的錯覺。心理醫師說，「你看到的只是事件的外殼，一種人們想要別人看到的東西罷了。」

4、「如果那樣我會很開心的」

將你期望的幸福與未來的成就聯接起來，往往是一種危險的賭注，因為最終如果沒有成為預期的狀況發生，往往會產生更大的落差與遺憾。專家說，改變思維方式、循序漸進的慢慢改變，那會更加的快樂。

5、「早知道我就不應該這樣想」

心理醫師說，想判斷自己的情緒就像想判斷自己的體溫一樣，這絕對不是你能控制的標準，「若我們都能控制自己的感受，那怎麼不是人人都幸福呢？」因此，一旦做出自己相信的決定，就應該心無旁鶩的努力，更不要後悔這整段過程。

6、「這種倒楣事總發生在我身上」

很多時候，這種負面情緒歸咎於自我的想法，成了壓倒自己的最後一根稻草，這種思考方式應該完全被屏除，「因為它將個人描繪成不公平環境的受害者，而這只會強化世界如何對待他們的消極態度。」心理醫師說，遇到問題時不應該是深陷其中，而是找出解決點，避免問題再發生。

7、「我希望我看起來更像他」

在世界上，每一個人都是獨一無二的個體，也正是因為與眾不同的特性，人人都扮演著不同的信念。因此，好好地愛自己，而不是自卑或自怨自艾，快樂會自然湧現。

8、「我應該怎麼樣」

心理醫師說，「應該」這個詞彙造成的影響，比其它任何短語所產生的毒性更大，「因為在這個不確定的情感中，往往伴隨的結果是巨大且難受的，也通常是在事後的檢討，彷彿錯誤判斷而沒了希望，但過去的就讓它過去，展望未來，才是最快樂的生活方式。」

9、「我會嘗試看看的」

使用「嘗試」這個詞等於給了人們一個失敗的安全藉口，也沒有向自己或他人立下一個正確的承諾，「完成任務或應對挑戰時，思想和言語是最強大的，也影響我們行動的能量，如果用『我會這樣做』或『我會盡其所能』，心境會大有不同。」

10、「如果不完美，那就不值得了」

事實是，如果你只做你認為可以達到完美的事情，那你永遠就不會做任何事情了。心理醫師說，這種思維方式是有害的，因為它消除了我們基本的學習精神，反而以最保守且封閉的態度，去面對可能接踵而至的挑戰，這樣怎麼可能會快樂呢？

（作者/ 魯皓平 本文出自2019.03.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）