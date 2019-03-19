20歲台男壯遊歐洲鼠蹊部冒疹 竟是遭蟲咬出萊姆病

2019-03-19 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布，國內出現今年首例境外移入萊姆病確診個案，為北部20多歲本國籍男性，去年9月於瑞典厄蘭島打工旅遊時，曾至森林內遭蟲咬，右大腿鼠蹊部出現環狀丘疹症狀，紅疹約2至3個月消失，今年3月返台後，無意間看到萊姆病介紹影片，懷疑自己在瑞典感染，主動經就醫確診，目前服用抗生素治療中。

疾管署副署長羅一鈞表示，因為該名20多歲男子是一名背包客，從去年4月開始壯遊七國，因潛伏期間有瑞典旅遊史，且該男向衛生單位陳述於曾穿著短褲到森林，當日沐浴時就發現鼠蹊部被蟲咬的痕跡，出現環狀丘疹症狀，因此研判感染地為瑞典，目前個案無症狀，同住接觸者也都無不適症狀。

萊姆病主要分佈於溫帶區域，如美國、歐洲、俄國、英國、加拿大、南美洲，及日本、韓國及中國大陸等國家。雖我國目前尚未發現本土病例，但近十年已累計11例境外移入個案，感染國家分別為美國6例、瑞典2例，英國及德國各1例，另1例因旅遊地包括德國、比利時、捷克、匈牙利，感染地均可能為上述國家。

「萊姆病」是一種藉由被感染的蜱蟲，俗稱壁蝨叮咬而傳播的人畜共通傳染病，不會人傳人，感染初期會有頭痛、發燒、淋巴腺腫大、肌肉疼痛、喉嚨痛、頸部僵硬等類似感冒的症狀，加拿大搖滾天后艾薇兒，過去也因罹患萊姆病，受慢性關節炎及神經痛所苦，消失螢光幕將近5年。