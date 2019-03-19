BMI大於30卻沒打疫苗 42歲女染流感亡

2019-03-19 15:42 中央社 台北19日電



台灣流感疫情脫離流行期，但上週仍新增39例流感併發重症，也有4例死亡病例，其中一名死亡個案年僅42歲、身體質量指數（BMI）大於30。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內上週類流感門急診累計8萬5163就診人次，與前一週人次相當，評估整體疫情趨勢已脫離流行期。

疾管署疫情中心主任劉定萍在疫情週報時表示，上週新增39例流感併發重症病例，以感染A型流感為主，其中H1N1占72%（28例），並以65歲以上（21例，占54%）、50至64歲（10例，占26%）兩年齡層佔多數。

台灣自2018年10月1日起累計755例流感併發重症病例（469例感染H1N1、250例感染H3N2為多），其中74例死亡（45例感染H1N1、25例感染H3N2為多），都明顯低於同樣流行A型H1N1的2015至2016流感季，該季同期重症病例數1710例，其中371例死亡。本流感季重症病例數較2015至2016流感季同期下降約56%。

上週另新增4例經審查與流感相關死亡病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，4名死者都是感染H1N1，年齡介於42歲至73歲，均未接種流感疫苗，其中3例有慢性病史。

林詠青說，死者中最年輕的個案是42歲女性，本身沒有糖尿病、腎臟病等疾病，但BMI大於30，有肥胖問題，已符合公費流感疫苗接種對象，卻沒有接種。

慢性病患者若感染流感，有較高的風險併發重症及死亡。林詠青說，民眾不要輕忽流感威脅，出入人潮眾多的場所務必做好手部及呼吸道衛生，及落實生病在家休息。如感染後出現重症徵兆，應儘速就醫。

疾管署也提醒醫師，公費流感抗病毒藥劑針對有發燒的類流感患者，且家人/同事/同班同學有類流感發病者，仍為符合條件對象並可提供至今年3月31日為止，4月1日起公費藥劑使用對象則回歸常態。符合公費條件者，無需快篩即可依醫師臨床判斷開立公費藥劑。