走在鋼索上的鳳梨…崩不崩盤吵翻天「鳳梨王子」參戰

2019-03-19 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



近日鳳梨價格崩盤消息不斷，嘉義也傳出「每斤1元」消息，農委會農糧署數度澄清鳳梨產銷穩定。有「鳳梨王子」之稱的青年農民楊宇帆今天在臉書「參戰」。他指出，鳳梨產銷複雜程度「比你人生還複雜」，沒有「鳳梨歸鳳梨、政治歸政治」這種事，但這幾年鳳梨種植面積不斷成長，政府也知道鳳梨就像走在鋼索上，面對內憂外患，有計畫性的生產與管理才是長久之計。

楊宇帆表示，今年受到暖冬影響，的確鳳梨普遍都會提早成熟，嘉義目前的氣候沒有像高屏那樣溫暖、鳳梨就比較不會退酸。整體來說，市場還是都喜歡甜的鳳梨，但屏東、高雄、台南、雲林、南投，也都有種鳳梨，為什麼這些地方就沒有出來喊？他強調，事實上不管北中南的拍賣價格都很穩定，他自己的產地關廟也並未聽到鳳梨農高喊搶救聲音。

對於盤商是否會藉此壓低價格採購？他則認為不盡然，「農民也不是白癡」，大家基本上是合作關係、都要有錢賺，若盤商老是藉由社會事件，信用早已破產、也不會再有人想把鳳梨交給他。

不過若從國家與產業角度思考，楊宇帆分析，台灣目前鳳梨外銷，大陸占比達到97％。他說，大家都知道雞蛋不要放在同一個籃子裡頭的道理，這個數字似乎有點高了一些。他說，這代表如果有一天如果大陸把鳳梨擋住，「不要多，20％ 就好」，這20％就得塞進內需市場，「到時候，市場價格才是真的崩盤」。

楊宇帆指出，大陸市場成長，有部分原因是因為之前大陸跟菲律賓吵架，若哪天大陸跟菲律賓「重修舊好」，「進口一點鳳梨不意外吧。」

回到產品，楊宇帆認為，在完全無法跟東南亞大量生產低價的打價格戰的情況下，台灣只能拼品質。但現在外銷的品質卻是參差不齊，目前大概就是貿易商到處收貨，產業需要一個大型的農企業，有計畫性的生產跟管理，這才是長久之計。

楊宇帆也替政府說話。他認為，這幾年鳳梨種植面積不斷成長，政府比你我都清楚，也知道目前鳳梨就像是走在鋼索上，農民其實也很害怕價格爆炸，但現階段有錢賺，「要不要賭一把，當然。」

但他也說，現在最難的是政府很難去限制農民的種植面積，只能不斷呼籲提醒，祈禱自己任內不要爆炸，能安全下莊。他表示，若真有心要扶植農企業，就會跟原本的利益結構衝突，這背後就是複雜的政治關係。

他指出，面對這些內憂外患，還有假新聞跟社會輿論壓力，「罵政府是最簡單，也最快的紓壓方式，但若換成是我，要怎麼去處理，說真的，很難，非常難。」

楊宇帆說，台灣的金鑽鳳梨是「全銀河系最好吃的鳳梨」，但難道外國就研發不出好吃的品種嗎？他認為，若以國際化的角度去思考，好不好吃，有時候反而是次要的問題，種植的穩定性、單位面積產量、方便運輸、保存時間長、利於加工等因素，可能都會比好吃還來的重要。