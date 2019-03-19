月子中心遇上兒童攝影推銷 消保官提醒簽約前三思

2019-03-19 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



家裡的寶貝剛出生時，為人父母總想幫寶貝留下美好回憶，程姓夫妻選擇在月子中心坐月子時，月子中心告知夫妻倆將提供加值服務，贈送一張含有相框的寶貝照，拍照當天攝影師順勢多拍了許多不錯的鏡頭，見到整組20張的寶貝全家福，初為人父母的程先生與林小姐一時喜悅衝動簽約刷卡，事後深覺受騙，向消保官申訴請求解約退款，但攝影公司認為，相片的電子縮圖檔已傳送給消費者，智慧財產價值已收不回了，僅願退回一半款項，雙方和解不成。

市面上許多月子中心與攝影公司都看中兒童攝影市場並攜手合作異業結盟，像程姓夫妻在月子中心由坐月子，由月子中心告知將贈送一張含相框的漂亮嬰兒照給爸媽的服務不在少數，但新竹市消保官提醒，攝影公司業者在拍攝過程中，強力推銷拍攝整組嬰兒全家福，讓不少新手父母一時衝動簽約刷卡，事後反悔，消保官指出，這樣的推銷手法應屬攝影公司未經邀約下造訪居住處，導致消費者往往未經深思而簽定契約。

消保官劉興振表示，這個案例與消費者保護法第2條第11款的「訪問交易」有關，指企業者未經邀約而與消費者在其住居所、工作場所、公共場所或其他場所訂立之契約，由於訪問交易通常是在消費者毫無預期又未經深思的情況下，貿然締結買賣契約，為維護消費者權益，讓消費者有後悔的權利。

消保官表示，若月子中心沒有預先告知消費者有自選自費項目部分，而是攝影公司藉由合作關係現場強力行銷，且月子中心可視為消費者的暫時住居所，攝影公司額外的推銷應該並未經邀約，對消費者而言是一種突擊性的行銷，並非預期性的或可預做準備的。