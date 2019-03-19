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307公車轉彎比「神秘手勢」網讚爆：以為到日本

2019-03-19 14:08聯合新聞網 綜合報導


公車轉彎因死角問題輾斃行人的事故，一直無法有效解決，近日又意外頻傳，社會引起許多討論聲浪，但網友在街頭發現了這一幕，307路線公車在右轉的時候，先停下來，做出「指差確認」手勢，確認左右兩方有無行人，謹慎執行，讓不少網友讚爆：「尊敬」、「以為到日本了」。

有騎士在臉書「爆廢公社」貼出一段行車記錄器影片，首先先見到一輛307路線公車從板橋民族路右轉區運路時，先在斑馬線前停下來，駕駛開始舉手，從右手比向左邊接著比向右邊，確認無行人後才繼續往前開，後面跟著另一輛公車也是一樣的SOP。

這個舉動也讓騎士驚呼「停個紅綠燈，我以為我到日本了」，其他網友也紛紛留言大讚「尊敬」、「307就是狂」、「公司SOP教得好」、「給司機100分」、「第一次感覺！台灣生活水準又提升了」。

這個手勢其實是所謂的「指差確認」，最早創及於日本，原為鐵路事業用的安全動作，透過身體各種感官，包含視覺、大腦意識、身體動作、口誦及聽覺，用協調增加操控器械注意力的安全動作，以達到減少人為失誤導致意外的效果，後來也廣泛用於如建造業、機電工程等不同範疇事業。

而在聯合報「公路正義」願景工程系列報導也曾介紹過，首都客運為了響應報導「以人為本」的精神，在2014年時首創公車駕駛「指差確認」規範，行經行人和公車交織密集的轉彎路口時，須先停車，駕駛比手勢確認左右都無人才能開車。

有資深的司機表示，指差確認不僅顧慮行人，也為了司機安全，剛開始乘客會笑，覺得很奇怪，不過做久就習慣，現在接受度很高，也覺得更安全。

客運駕駛落實「指差確認」。 圖／取自youtube
客運駕駛落實「指差確認」。 圖／取自youtube
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