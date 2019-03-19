荔枝龍眼不開花蜜蜂採無蜜 果農蜂農無語問蒼天

2019-03-19 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



社頭鄉八掛山區的荔枝、龍眼樹開花率也很不理想，直接長出嫰葉。照片／社頭鄉農會總幹事蕭浚二提供 分享 facebook

喜歡吃荔枝、龍眼和龍眼蜜的消費者，今年恐怕無法一粒又一粒地吃、一杯又一杯的喝了，因為受到暖冬和乾旱的天氣異常影響，荔枝和龍眼的開花率很差，果農說能有三成就偷笑了。農糧署將彰化縣列為旱災等農業天然災害現金救助地區，農民今天起到3月28日可到當地鄉鎮市公所申辦。

農糧署說，經現勘確認損害率達20%以上者，依救助額度給予救助，未達20%救助，救助標準如下：玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝：每公頃救助9萬元。黑葉荔枝、龍眼：每公頃救助6萬元。

本月10日，縣府在員林市圓林園舉辦「農少青狂鮮食趣」活動時，縣長王惠美、縣農會總幹事廖振賢、彰化市農會總幹事林毓源和社頭鄉農會總幹事蕭浚二，都當面向農委會主委陳吉仲表明，今年八卦山脈荔枝、龍眼樹開花率很差，希望能列入農業天然災害現金救助地區，陳吉仲承諾會馬上處理。

農委會昨天行文公告，彰化縣荔枝及龍眼今年1至2月因旱災影響，列入農業災害現金救助地區，今天起到3月28日在各鄉鎮市公所受理申辦，由縣府、當地公所、台中區農業改良場和農糧署中區分署勘查後列冊發放現金救助。

林毓源說，3月初已有農民反映今年荔枝、龍眼開花率很差，最好的不到四成，也有二成多，很多荔枝、龍眼樹沒開花，直接「吐紅（長出嫩葉）」 ，再加上荔枝椿象為害，今年災情是前所未見，所以把握機會向陳吉仲爭取幫幫果農。

台中農改場果樹研究室陳盟松博士說，今年政府積極防治荔枝椿象，疫情有改善，但去年11、12月氣溫偏高，今年1、2月乾旱，嚴重影響荔枝、龍眼樹開花，未來收成可能都很不理想。