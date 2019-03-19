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企鵝北極熊捷運列車搭了嗎？3D彩繪重現冰川融化

2019-03-19 13:22聯合報 記者何雅玲╱即時報導

今年Earth Hour關燈活動歐萊德與台北捷運合作，首度推出「地球一小時3D彩...
今年Earth Hour關燈活動歐萊德與台北捷運合作，首度推出「地球一小時3D彩繪列車」，將冰川溶解的危機感搬上捷運車廂，號召大眾一同重視地球危機。圖/壹肆設計提供
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2019 Earth Hour地球一小時活動將在3月30日登場，亞洲區主辦單位台灣代表Oright歐萊德今年串聯更多生活所及的品牌與平台，邀大家一起守護地球。今年Earth Hour活動首度與台北捷運合作，推出「地球一小時3D彩繪列車」，將冰川溶解的危機感搬上捷運車廂，讓民眾搭車時感受地球暖化帶來的嚴重後果，一同重視地球危機。

歐萊德表示，根據聯合國IPCC特別報告指出，全球均溫最快在2030年將會比19世紀工業化前高出攝氏1.5度，意味著距離升溫1.5°C僅剩下11年的時間了！2018年是史上第四熱的一年，而未來可能會有更多熾熱的高溫將影響我們的生活，面對地球持續高燒，世界自然基金會(WWF)警告「我們正面臨拯救物種滅絕的最後時刻！」人類對環境的過度消耗與破壞，使得將近60%物種將從地球上消失，拯救物種滅絕已迫在眉睫，未來人類也將面臨生態滅絕的考驗。

地球一小時3D彩繪列車以3D冰層暖化設計，表達北極熊與極地動物的生存正受到威脅，...
地球一小時3D彩繪列車以3D冰層暖化設計，表達北極熊與極地動物的生存正受到威脅，呼籲每個人都能盡一己之力，延緩地球升溫。圖/壹肆設計提供
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而Earth Hour是由世界自然基金會(WWF)每年三月份所號召的地球一小時活動，截至2018年，Earth Hour已集結188個國家、區域與超過18,000多個世界地標，上百位名人共同響應，每年超過 5,000 家沙龍店客戶及 10 萬名設計師，百萬人透過 FB 分享活動、超過億萬人共同承諾，為全球最大環境群眾運動。

自2011年起，歐萊德已持續率領台灣響應Earth Hour九年來不曾間斷，今年更是德與臺北捷運公司一起打造「地球一小時3D彩繪列車」，即日起至5月30日止，每日約18個班次來回淡水與象山站間，邀請民眾一同搭捷運響應Earth Hour，3D彩繪列車以3D冰層暖化設計表達北極熊與極地動物的生存正受到威脅，呼籲大家盡一己之力延緩地球升溫。民眾也可透過官方活動網站更換Earth Hour專屬臉書特效大頭貼響應Earth Hour關燈一小時；除了捷運3D彩繪車廂，即日起至3月31日止，誠品信義店1樓將展示O’right Bear北極熊裝置藝術，供民眾與北極熊一同拍照。

此外，也邀請到音樂才女「田馥甄Hebe」擔任Earth Hour活動大使，包含台北捷運、誠品生活、國泰金控也加入台灣Earth Hour活動，邀請民眾於3月30日晚上八點半，一起關上不必要的燈，與世界串連阻止氣候暖化的力量，守護地球家園。

捷運彩繪列車北極熊
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