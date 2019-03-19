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大杯手搖糖飲慢慢喝 高中男生牙縫全蛀光

2019-03-19 13:18聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

衛福部與牙醫師公會全聯會在3月20日世界口腔健康日前夕，共同舉辦「2019兒童健...
衛福部與牙醫師公會全聯會在3月20日世界口腔健康日前夕，共同舉辦「2019兒童健康口腔周」活動。 記者鄧桂芬／攝影
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一名男高生原本牙齒健康，卻在大學指考結束後被牙醫師發現牙齒縫隙全蛀光。追問才知，男高生每次閉關讀書都會準備含糖手搖飲提神，但一杯700CC太大杯，得分次慢慢喝。牙醫師指出，每次吃糖後，口中PH值就低於6，分次喝等同打造酸性齲齒環境，即便有潔牙但沒用牙線，蛀牙還是會找上你。

衛福部與牙醫師公會全聯會在3月20日世界口腔健康日前夕，共同舉辦「2019兒童健康口腔周」活動，不只是關心懷孕婦女與15歲以下孩童的口腔健康，也同時提醒含糖食物造成齲齒的危險性。

牙醫師公會全聯會口腔衛生委員會副主委李楊鈞說，世界衛生組織（WHO）曾對「游離糖」提出攝食建議，建議每天的糖攝取占總能量攝取的10%以內，因吃過量不只引發肥胖也易齲齒。若攝取可降到5%以下，對牙齒及健康更好。

而游離糖不只存在於常見的餅乾及糖果中，也存在於蜂蜜、糖漿、果汁、濃縮果汁及各式含糖飲料之內。至於鮮奶及母乳中的乳糖和新鮮水果中的糖份，則不屬於游離糖。

為何吃糖易蛀牙？台灣口腔照護協會理事長黃耀輝說，食物不管是甜是鹹，只要是可以被發酵的碳水化合物，細菌都會將之分解，使口腔環境變酸。但含糖甜食的變酸速度更快，約2到5分鐘後，口腔的PH值就會降到6以下。

黃耀輝說，當口腔環境變酸，牙齒中的礦物質就會跑出來，俗稱「脫鈣」，若沒有即時改變酸性環境，脫鈣久了就會產生蛀洞。「可見吃糖是蛀牙元凶。」

為了有效預防齲齒，美國兒童牙科建議，每天於非正餐時間吃含糖飲食，應少於3次以下，盡量減少進食所致的酸性口腔環境頻率。

李楊鈞舉例，若家長習慣把糖果餅乾當孩子的獎勵，10顆糖果分10次給，等同讓孩子有10次蛀牙的機會，不如10顆糖分2次給就好，1次吃5顆，「但最好還是別把糖當獎勵。」

只是，即便不喜吃零食，國人很愛喝手搖飲。李楊鈞苦笑，看過不少學生一邊走一邊吸大杯珍珠奶茶，即便有刷牙，但若沒有搭配牙線清潔，來牙醫診所檢查一樣是齲齒一堆，且幾乎蛀於牙縫之間。

此外，氟化物也證明能有效預防蛀牙。黃耀輝說，氟外物可系統性運用或局部性運用，前者為加氟食鹽及氟錠，用吃的維持牙齒健康，對老人家或發育中的孩子都有效。後者則是使用含氟牙膏或含氟漱口水，易蛀牙者可到診所塗氟。

據衛福部統計，我國5歲齲齒率為65.43%，遜於鄰近的日本及韓國，預防蛀牙還得加把勁。

牙醫師公會全聯會黃明裕說，政府於民國92年推動口腔塗氟預防保健，並自101年起深入幼稚園服務，使得100年至107年來，七年內5歲孩童蛀牙顆數從5.4顆降為3.5顆，算很不容易了。

為守護民眾口腔健康，牙醫師公會全聯會串聯1230家牙醫院所於3月20日至4月10日期間，提供孕婦和15歲以下孩子免掛號費福利，鼓勵孕婦來做口腔健康檢查，也呼籲家長把握機會但孩子接受塗氟或窩溝封填，避免牙齒傷害。

●預防孩子齲齒五原則

1.減少含糖飲食。

2.長牙就要潔牙，每天至少以1000ppm以上含氟牙膏刷牙2次，家長需協助與監督。

3.長牙後，接受定期口腔檢查、洗牙及塗氟服務。

4.出生後6個月後可由父母協助，學習使用杯子喝流體食物。

5.出生後72個月至108個月可接受恆牙大臼齒窩溝封填服務。

●孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所哪裡找？

1.衛福部網站：www.mohw.gov.tw

2.牙醫師全聯會網站：www.cda.org.tw

註：牙醫院所門外會張貼「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙標示，前往請先電話確認與預約，以節省等候時間。

牙醫師公會全聯會口腔衛生委員會副主委李楊鈞說，吃糖不只引發肥胖也易齲齒。 記者鄧...
牙醫師公會全聯會口腔衛生委員會副主委李楊鈞說，吃糖不只引發肥胖也易齲齒。 記者鄧桂芬／攝影
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台灣口腔照護協會理事長黃耀輝說，若沒有即時改變口中酸性環境，牙齒脫鈣久了就會產生...
台灣口腔照護協會理事長黃耀輝說，若沒有即時改變口中酸性環境，牙齒脫鈣久了就會產生蛀洞。 記者鄧桂芬／攝影
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牙醫師公會全聯會串聯1230家牙醫院所於3月20日至4月10日期間，提供孕婦和1...
牙醫師公會全聯會串聯1230家牙醫院所於3月20日至4月10日期間，提供孕婦和15歲以下孩子免掛號費福利。 記者鄧桂芬／翻攝
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牙醫蛀牙
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