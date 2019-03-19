流感脫離流行期 上周增4例死亡

2019-03-19 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 簡浩正 ／台北報導



疾管署今公布最新流感疫情統計，整體疫情趨勢已脫離流行期。但上周仍新增39例流感併發重症病例，並有四人死亡，皆沒施打疫苗外，最年輕者僅42歲。

疾管署副署長羅一鈞提醒，雖多數國家流感病毒已逐漸趨緩，但美國與加拿大及歐洲仍處流行期。另外，BMI值超過30的民眾，因心肺功能較差，也可施打公費疫苗。