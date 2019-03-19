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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

全聯開賣高雄10大名物 韓國瑜：不光只有蔬果，岡山蜂蜜吐司也很厲害！

2019-03-19 12:53聯合報 記者何雅玲╱即時報導

積極支持台灣農業的全聯福利中心，2019年將以「一地一好物」的概念，持續關注台灣各地物產，並強調「吃對時」、「依旬而食」的概念，推出當季好物。好比近期特別嚴選高雄10款在地農產品，即日起至4月11日推出高雄物產展，高雄市市長韓國瑜、高雄市農業局局長吳芳銘與全聯執行長謝健南，今連袂出席共同推薦高雄的優良物產。

高雄市長韓國瑜表示，高雄所產蔬果在品質、品種及品質上向來具有競爭力，近期全力開拓農產外銷市場且訂單持續增加中，這次在全台最大通路商全聯的支持下，特別推出高雄物產展，不光是只有新鮮的絲瓜、水蓮、白花菜等農產品，還有用岡山在地龍眼蜜為原料的岡山蜂蜜吐司，都很厲害，現在不只海外可以享受到高雄農特產，全台灣的消費者也可以吃到最棒的高雄好物。

全聯全聯執行長謝健南表示，全聯2018年一整年共賣出超過10萬噸的蔬菜、水果、魚肉等在地物產，其中光是蔬菜類即達5萬5,500噸。此次嚴選高雄在地好物，以蔬菜、水果、魚肉及加工品4大類為主，共推出包括路竹青花菜、路竹白花菜、旗山絲瓜、美濃水蓮、永安石斑魚切片、燕巢芭樂、大樹鳳梨、美濃橙蜜香、美濃木瓜、岡山蜂蜜吐司等10款商品，預計將售出超過2,000噸的生鮮蔬果。

其中，全聯自2016年開始於永安區契作養殖「石斑魚」，生長在「鑽石水」純淨的環境中，肉質緊實Q彈，且為符合小家庭需求，全聯提供石斑魚切片包裝，方便民眾在家烹調，預計可賣出50噸。而燕巢區是全台栽種芭樂面積最高的區域，「燕巢芭樂」的生長環境為泥火山岩漿土壤，富含許多微量元素，使得芭樂口感脆甜微酸。

至於選用大岡山龍眼花蜜製成的「岡山蜂蜜吐司」則為全聯獨家商品，全聯與蜂農林添枝合作，林添枝於2016年得到高雄市國產龍眼蜜評鑑頭等的肯定，2018年再獲特等的殊榮，以特殊工法在蜂園周圍自行栽種龍眼樹，龍眼花提供蜜蜂豐沛的花蜜來源。全聯自2017年在日本職人兒玉圭介師傅指導下，將在地的岡山龍眼蜜融入吐司內，風味極佳，2018年即賣出86萬包，預計今年可達100萬包。

全聯2019年全聯計畫將以「一地一好物」的概念，深入各地，推廣在地農業大縣的優質...
全聯2019年全聯計畫將以「一地一好物」的概念，深入各地，推廣在地農業大縣的優質物產。圖/全聯提供
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全聯執行長謝健南(左1)、高雄市市長韓國瑜(左2)、高雄市農業局局長吳芳銘(右2...
全聯執行長謝健南(左1)、高雄市市長韓國瑜(左2)、高雄市農業局局長吳芳銘(右2)與高雄市議員鄭安秝(右1)，邀請民眾來全聯買高雄好物。圖/全聯提供
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全聯於3月15日至4月11日推出高雄物產展。圖/全聯提供
全聯於3月15日至4月11日推出高雄物產展。圖/全聯提供
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岡山高雄市韓國瑜
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