貴婦E奶變形疑老公偷吃 中藥加針灸小三疑雲退散

2019-03-19 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市30歲曾姓貴婦去年底產子，覺得企業二代的老公對她變得冷淡，懷疑老公在外偷吃，心情鬱悶，月子期間B罩杯漲奶成E罩杯，為了止痛又錯用熱敷成了「石頭奶」，後因哺乳胸部萎縮變形，經向中醫師蔡惠君求助，中藥加針灸，挽回胸型，變成豐滿D罩杯，整個人變得有自信，也挽回老公的心。

中醫師蔡惠君說，新手媽媽要注意了，漲奶丶石頭奶千萬別熱敷，熱敷不但出奶更多，更漲奶、更難擠出來，還會讓乳房整個微血管擴張速度更快，引發發炎。她建議，一旦乳腺阻塞，首先要先親餵，再不行才考量用冷敷輔助。曾姓貴婦在漲奶時，若能採用冰敷，特別是「老奶奶智慧」，善用冰凍高麗菜葉冰敷20分鐘，搭配正確哺餵或擠乳，退奶後胸型不會縮水下垂的這麼快。

曾姓貴婦表示，她原本是公司員工，與公司的二代熱戀，一年前結婚，很快就懷孕，但老公在她懷孕後，成天在外趴趴走，對她變冷淡，她也因嫁入豪門後終日惶惶不安，又擔心老公偷吃，睡不好，整天以淚洗面，歷經生產之苦丶漲奶石頭奶之痛，及產後哺乳胸部萎縮下垂的沮喪，想要振作起來，向女中醫師蔡惠君求診。

蔡惠君說明，曾姓貴婦因懷孕、生產前後太過悲傷，情緒惡劣，嚴重肝氣鬱結，導致胸部氣血阻滯不暢，造成石頭奶，為了止痛又錯用熱敷的方法，胸部阻滯的乳腺產生發炎反應，不但石頭奶更嚴重，哺乳一段時間後，也易使胸部更容易縮水丶下垂。