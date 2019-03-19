親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

貴婦E奶變形疑老公偷吃 中藥加針灸小三疑雲退散

2019-03-19 12:37聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市30歲曾姓貴婦去年底產子，覺得企業二代的老公對她變得冷淡，懷疑老公在外偷吃，心情鬱悶，月子期間B罩杯漲奶成E罩杯，為了止痛又錯用熱敷成了「石頭奶」，後因哺乳胸部萎縮變形，經向中醫師蔡惠君求助，中藥加針灸，挽回胸型，變成豐滿D罩杯，整個人變得有自信，也挽回老公的心。

醫師蔡惠君說，新手媽媽要注意了，漲奶丶石頭奶千萬別熱敷，熱敷不但出奶更多，更漲奶、更難擠出來，還會讓乳房整個微血管擴張速度更快，引發發炎。她建議，一旦乳腺阻塞，首先要先親餵，再不行才考量用冷敷輔助。曾姓貴婦在漲奶時，若能採用冰敷，特別是「老奶奶智慧」，善用冰凍高麗菜葉冰敷20分鐘，搭配正確哺餵或擠乳，退奶後胸型不會縮水下垂的這麼快。

曾姓貴婦表示，她原本是公司員工，與公司的二代熱戀，一年前結婚，很快就懷孕，但老公在她懷孕後，成天在外趴趴走，對她變冷淡，她也因嫁入豪門後終日惶惶不安，又擔心老公偷吃，睡不好，整天以淚洗面，歷經生產之苦丶漲奶石頭奶之痛，及產後哺乳胸部萎縮下垂的沮喪，想要振作起來，向女中醫師蔡惠君求診。

蔡惠君說明，曾姓貴婦因懷孕、生產前後太過悲傷，情緒惡劣，嚴重肝氣鬱結，導致胸部氣血阻滯不暢，造成石頭奶，為了止痛又錯用熱敷的方法，胸部阻滯的乳腺產生發炎反應，不但石頭奶更嚴重，哺乳一段時間後，也易使胸部更容易縮水丶下垂。

蔡惠君指出，她除了為曾姓貴婦針灸，疏通胸部的氣血循環，並且用淮山藥丶熟地丶柴胡，等中藥補養氣血，婦人搭配在飲食上多吃脂肪丶蛋白質丶膠質食物，不吃冰冷食物，加上作息正常、睡眠充足，前後二個療程，曾姓貴婦如今恢復產前胸型，升級D罩杯。

中醫師蔡惠君建議新手媽媽，漲奶時，可善用「老奶奶智慧」，以冰凍高麗菜葉冰敷約20...
中醫師蔡惠君建議新手媽媽，漲奶時，可善用「老奶奶智慧」，以冰凍高麗菜葉冰敷約20分鐘，搭配正確擠乳及哺餵，退奶後胸部較不會嚴重變形。記者趙容萱／攝影
分享
中醫師蔡惠君建議新手媽媽，漲奶時，可善用「老奶奶智慧」，以冰凍高麗菜葉冰敷約20...
中醫師蔡惠君建議新手媽媽，漲奶時，可善用「老奶奶智慧」，以冰凍高麗菜葉冰敷約20分鐘，搭配正確擠乳及哺餵，退奶後胸部較不會嚴重變形。記者趙容萱／攝影
分享

中醫懷孕醫師
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

大考數學0分 小綠綠鍾情律師夢法官助理一當就是10年

2019-03-19 10:51

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 13:05

台東大武昨32.1全台最高溫 吳德榮：今明仍有高溫機率

2019-03-19 07:54

影／家長手作課好夯！分解動作教你做超可愛小恐龍裝

2019-03-19 12:00

「路跑可以，重機不行？」高雄會師爭上國道被打回票

2019-03-19 10:51

孕婦、慢性病患者別亂吃 甲殼素7月起不標警語要開罰

2019-03-19 10:38

夏威夷披薩 其實不是夏威夷人發明的

2019-03-19 02:01

全聯開賣高雄10大名物 韓國瑜：不光只有蔬果，岡山蜂蜜吐司也很厲害！

2019-03-19 12:53

喉嚨疼痛久不癒 竟是結石作怪

2019-03-19 12:37

百憂解退出台灣市場 醫界建議健保藥調價納病友聲音

2019-03-19 12:18

東部海域規模4.7地震 宜蘭、桃園震度3級

2019-03-19 12:13

面對少子化 跨年級教學讓偏鄉小校活起來

2019-03-19 12:09

清明節燒紙錢或雜草 影響行車視線恐挨罰

2019-03-19 12:06

大陸又挖到肉靈芝？中醫師指炒作成分居多

2019-03-19 11:59

頭痛癲癇意識不清 小心罹患了「顱內低壓症候群」

2019-03-19 11:23

世界口腔健康日 即日起至4月10日孕婦兒少看牙免掛號費

2019-03-19 11:09

鐵道迷知道嗎？ 台鐵新車票「復古」 竟是為這2原因

2019-03-19 10:00

冷凍蔬菜比較沒營養？事實可能超乎你想像！

2019-03-19 09:58

運動後痠痛靠冷熱敷和按摩？喝這種果汁也可以！

2019-03-19 09:08

彭啟明：鋒面急行軍南下 周五降溫10度

2019-03-19 07:39

1天1顆藥如治慢性病 94歲愛滋爺病毒降低

2019-03-19 00:17

健康你我他／帶公婆賞櫻 笑容回來了

2019-03-19 00:17

是痣還是癌 機器人幫忙分析

2019-03-19 00:17

纖維肌痛症的痛…風吹像針刺 忍不住頭撞桌

2019-03-19 00:17

健康主題館／纖維肌痛症折磨 全身痛到求診各科

2019-03-19 00:17

不堪健保砍價 「百憂解」退出台灣

2019-03-19 00:03

防兒虐、狼師 知情不報重最罰60萬

2019-03-19 00:03

8旬婦後仰摔倒 駝背不藥而癒

2019-03-18 23:50

12親友遊泰 3人染登革熱

2019-03-18 23:42

果醬界奧斯卡 宜蘭金棗金桔奪雙金

2019-03-18 23:34

公路總局提大數據 連假尖峰時段管制大貨車禁行蘇花改

2019-03-18 23:10

獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

2019-03-18 22:02

憑地震少推論有大地震 氣象局：太輕率

2019-03-18 21:26

葉黃素集資專案惹議 「美的好朋友」致歉並退款

2019-03-18 21:20

北捷百億運量倒數3千萬人次 北車超旺二度上榜

2019-03-18 21:02

「泡泡腎」併發心血管疾病 醫界證實為突變基因引發

2019-03-18 20:35

北榮首創 「氣切」也能虛擬實境體驗

2019-03-18 20:04

加油贈品怎麼換？網友歪樓力推1000元「老司機組合」

2019-03-18 20:00

兒少法修法通過 確認孩子危險檢警可破門而入

2019-03-18 19:41
看更多

熱門文章

影／神奇！8旬老婦後仰摔倒 駝背不藥而癒

2019-03-18 19:31

少吃為什麼還是「瘦不了」？營養師解密：因為沒減醣

2019-03-18 13:07

長榮、立榮航空調整桃機截止報到時間 為起飛前一小時

2019-03-18 18:03

「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師指原因有兩個

2019-03-18 17:15

獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

2019-03-18 22:02

他分享「50年代」衛生紙 網友驚：擦了不會破皮？

2019-03-18 17:13

北捷百億運量倒數3千萬人次 北車超旺二度上榜

2019-03-18 21:02

柯文哲挺Uber 計程車聯盟怒：掩護小三嗆正宮

2019-03-18 16:57

陳吉仲：今天下午開始 鳳梨產地價格會上漲

2019-03-18 13:33

中風治療三個多月 陳冲：我的命是撿來的 現在很感恩見到誰都開心

2019-03-18 15:48

不堪健保砍價 「百憂解」退出台灣

2019-03-19 00:03

彭啟明：鋒面急行軍南下 周五降溫10度

2019-03-19 07:39

全聯We Sweet抹茶季來了！15款甜點3月22日登場

2019-03-18 20:10

影／別讓小痣出大事！這款機器人助你判斷有無癌化

2019-03-18 16:17

「出門超時髦，房間像爆炸＝超快樂」從房間5種狀態，看人生快樂程度

2019-03-18 23:59

百憂解退出台灣 醫師憂強迫症患者無藥可用

2019-03-18 14:09

百憂解退出台灣市場 醫學會：抗憂鬱劑切勿說停就停

2019-03-18 17:45

研究顯示：代謝症候群 竟與憂鬱症相關

2019-03-18 13:40

東部海域規模4.7地震 宜蘭、桃園震度3級

2019-03-19 12:13

鐵道迷知道嗎？ 台鐵新車票「復古」 竟是為這2原因

2019-03-19 10:00

台鐵35年老車票大改版 橫式變直式

2019-03-18 13:26

護腎八守則 讓您擁有健康腎臟

2019-03-18 13:44

女同事每月請生理假遭酸 他嗆：確定不是裝出來的？

2019-03-18 16:08

每日星座運勢／金牛求婚成功機率高 工作效率頗高

2019-03-19 00:00

1天1顆藥如治慢性病 94歲愛滋爺病毒降低

2019-03-19 00:17

數位螢幕傷眼？ 醫師：藍光非主因

2019-03-18 19:40

正妹部落客Chiara拎的包 台灣只有這裡買得到

2019-03-18 15:01

葉黃素集資專案惹議 「美的好朋友」致歉並退款

2019-03-18 21:20

四大理由來勸敗！入手OMEGA全新限量超霸計時碼表的必要性

2019-03-18 13:35

夏威夷披薩 其實不是夏威夷人發明的

2019-03-19 02:01

公路總局提大數據 連假尖峰時段管制大貨車禁行蘇花改

2019-03-18 23:10

【心情點滴】林思妙／媽媽銀行

2019-03-19 06:00

台灣電子書市終萌芽 五大困境待突破

2019-03-18 13:45

台灣「橙花金棗黃檸檬」果醬奪英國雙金大獎 10分鐘內秒殺完售

2019-03-18 18:14

憑地震少推論有大地震 氣象局：太輕率

2019-03-18 21:26

長榮航空3月31日起調整「關櫃時間」 提前60分鐘報到

2019-03-18 19:42

【師長心情】賴賴／壁虎

2019-03-19 06:00

赴英旅遊包包被偷 僑胞求助外館卻被刁難

2019-03-18 14:33

【生活的風景】陳金鳳／邂逅上帝的調色盤

2019-03-19 06:00

冷凍蔬菜比較沒營養？事實可能超乎你想像！

2019-03-19 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top