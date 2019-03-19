百憂解退出台灣市場 醫界建議健保藥調價納病友聲音

2019-03-19 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



憂鬱症患者常使用的「百憂解」錠劑，受全民健保藥價調降影響，預計將於下月停止供貨。醫界認為，原廠藥廠受藥價調降影響出走台灣已不是首例，特別針對這類必要性較高的藥物進行藥價異動時，應納入更多病友、第一線醫療專家的聲音，而非單純作預算控管。

對此，健保署長李伯璋表示，在藥價調整過程納入病友聲音是可以討論的作法，但實務上，病人代表性是一個問題，因為不同疾病、不同病情的患者各有不同考量，每個人的用藥反應也未必相同。

李伯璋說，我國藥價調整依循「藥品價格調整作業辦法」，當一個藥品跟其他藥品有同樣的成分、效果時，健保願意支付這個藥品的價格就會傾向往較低的價格調整；若藥廠對於新的支付價格不滿意，也可提出下限價2元的申請。

台灣精神醫學會秘書長、台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘說，新藥進到台灣、專利期過了之後，學名藥就會上市，接著政府會以健保總額控管預算，逐年調降原廠藥的藥價，拉近其與學名藥藥價的差距。但是學名藥並無一開始的研發成本，許多原廠藥估算未到達一定利潤，就會走人。