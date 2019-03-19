東部海域規模4.7地震 宜蘭、桃園震度3級

相關新聞
大考數學0分 小綠綠鍾情律師夢法官助理一當就是10年2019-03-19 10:51
下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招2019-03-19 13:05
台東大武昨32.1全台最高溫 吳德榮：今明仍有高溫機率2019-03-19 07:54
影／家長手作課好夯！分解動作教你做超可愛小恐龍裝2019-03-19 12:00
「路跑可以，重機不行？」高雄會師爭上國道被打回票2019-03-19 10:51
孕婦、慢性病患者別亂吃 甲殼素7月起不標警語要開罰2019-03-19 10:38
夏威夷披薩 其實不是夏威夷人發明的2019-03-19 02:01
全聯開賣高雄10大名物 韓國瑜：不光只有蔬果，岡山蜂蜜吐司也很厲害！2019-03-19 12:53
貴婦E奶變形疑老公偷吃 中藥加針灸小三疑雲退散2019-03-19 12:37
喉嚨疼痛久不癒 竟是結石作怪2019-03-19 12:37
百憂解退出台灣市場 醫界建議健保藥調價納病友聲音2019-03-19 12:18
面對少子化 跨年級教學讓偏鄉小校活起來2019-03-19 12:09
清明節燒紙錢或雜草 影響行車視線恐挨罰2019-03-19 12:06
大陸又挖到肉靈芝？中醫師指炒作成分居多2019-03-19 11:59
頭痛癲癇意識不清 小心罹患了「顱內低壓症候群」2019-03-19 11:23
世界口腔健康日 即日起至4月10日孕婦兒少看牙免掛號費2019-03-19 11:09
鐵道迷知道嗎？ 台鐵新車票「復古」 竟是為這2原因2019-03-19 10:00
冷凍蔬菜比較沒營養？事實可能超乎你想像！2019-03-19 09:58
運動後痠痛靠冷熱敷和按摩？喝這種果汁也可以！2019-03-19 09:08
彭啟明：鋒面急行軍南下 周五降溫10度2019-03-19 07:39
1天1顆藥如治慢性病 94歲愛滋爺病毒降低2019-03-19 00:17
健康你我他／帶公婆賞櫻 笑容回來了2019-03-19 00:17
是痣還是癌 機器人幫忙分析2019-03-19 00:17
纖維肌痛症的痛…風吹像針刺 忍不住頭撞桌2019-03-19 00:17
健康主題館／纖維肌痛症折磨 全身痛到求診各科2019-03-19 00:17
不堪健保砍價 「百憂解」退出台灣2019-03-19 00:03
防兒虐、狼師 知情不報重最罰60萬2019-03-19 00:03
8旬婦後仰摔倒 駝背不藥而癒2019-03-18 23:50
12親友遊泰 3人染登革熱2019-03-18 23:42
果醬界奧斯卡 宜蘭金棗金桔奪雙金2019-03-18 23:34
公路總局提大數據 連假尖峰時段管制大貨車禁行蘇花改2019-03-18 23:10
獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢2019-03-18 22:02
憑地震少推論有大地震 氣象局：太輕率2019-03-18 21:26
葉黃素集資專案惹議 「美的好朋友」致歉並退款2019-03-18 21:20
北捷百億運量倒數3千萬人次 北車超旺二度上榜2019-03-18 21:02
「泡泡腎」併發心血管疾病 醫界證實為突變基因引發2019-03-18 20:35
北榮首創 「氣切」也能虛擬實境體驗2019-03-18 20:04
加油贈品怎麼換？網友歪樓力推1000元「老司機組合」2019-03-18 20:00
兒少法修法通過 確認孩子危險檢警可破門而入2019-03-18 19:41
熱門文章
影／神奇！8旬老婦後仰摔倒 駝背不藥而癒2019-03-18 19:31
長榮、立榮航空調整桃機截止報到時間 為起飛前一小時2019-03-18 18:03
「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師指原因有兩個2019-03-18 17:15
獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢2019-03-18 22:02
他分享「50年代」衛生紙 網友驚：擦了不會破皮？2019-03-18 17:13
北捷百億運量倒數3千萬人次 北車超旺二度上榜2019-03-18 21:02
柯文哲挺Uber 計程車聯盟怒：掩護小三嗆正宮2019-03-18 16:57
陳吉仲：今天下午開始 鳳梨產地價格會上漲2019-03-18 13:33
中風治療三個多月 陳冲：我的命是撿來的 現在很感恩見到誰都開心2019-03-18 15:48
彭啟明：鋒面急行軍南下 周五降溫10度2019-03-19 07:39
不堪健保砍價 「百憂解」退出台灣2019-03-19 00:03
全聯We Sweet抹茶季來了！15款甜點3月22日登場2019-03-18 20:10
影／別讓小痣出大事！這款機器人助你判斷有無癌化2019-03-18 16:17
「出門超時髦，房間像爆炸＝超快樂」從房間5種狀態，看人生快樂程度2019-03-18 23:59
百憂解退出台灣 醫師憂強迫症患者無藥可用2019-03-18 14:09
百憂解退出台灣市場 醫學會：抗憂鬱劑切勿說停就停2019-03-18 17:45
東部海域規模4.7地震 宜蘭、桃園震度3級2019-03-19 12:13
研究顯示：代謝症候群 竟與憂鬱症相關2019-03-18 13:40
鐵道迷知道嗎？ 台鐵新車票「復古」 竟是為這2原因2019-03-19 10:00
台鐵35年老車票大改版 橫式變直式2019-03-18 13:26
護腎八守則 讓您擁有健康腎臟2019-03-18 13:44
每日星座運勢／金牛求婚成功機率高 工作效率頗高2019-03-19 00:00
女同事每月請生理假遭酸 他嗆：確定不是裝出來的？2019-03-18 16:08
1天1顆藥如治慢性病 94歲愛滋爺病毒降低2019-03-19 00:17
數位螢幕傷眼？ 醫師：藍光非主因2019-03-18 19:40
正妹部落客Chiara拎的包 台灣只有這裡買得到2019-03-18 15:01
葉黃素集資專案惹議 「美的好朋友」致歉並退款2019-03-18 21:20
四大理由來勸敗！入手OMEGA全新限量超霸計時碼表的必要性2019-03-18 13:35
夏威夷披薩 其實不是夏威夷人發明的2019-03-19 02:01
公路總局提大數據 連假尖峰時段管制大貨車禁行蘇花改2019-03-18 23:10
【心情點滴】林思妙／媽媽銀行2019-03-19 06:00
台灣電子書市終萌芽 五大困境待突破2019-03-18 13:45
台灣「橙花金棗黃檸檬」果醬奪英國雙金大獎 10分鐘內秒殺完售2019-03-18 18:14
憑地震少推論有大地震 氣象局：太輕率2019-03-18 21:26
長榮航空3月31日起調整「關櫃時間」 提前60分鐘報到2019-03-18 19:42
【師長心情】賴賴／壁虎2019-03-19 06:00
赴英旅遊包包被偷 僑胞求助外館卻被刁難2019-03-18 14:33
【生活的風景】陳金鳳／邂逅上帝的調色盤2019-03-19 06:00
冷凍蔬菜比較沒營養？事實可能超乎你想像！2019-03-19 09:58
憂鬱症老藥百憂解4月退出台灣 有同成分藥可用2019-03-18 16:49
留言