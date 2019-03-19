面對少子化 跨年級教學讓偏鄉小校活起來

2019-03-19 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



我國中小學近年來受少子女化影響，學生人數減少，偏鄉學校受到的衝擊最大，小校的教育品質問題受各方關注。教育部國教署委請台灣師範大學教授洪儷瑜團隊，研發透過「跨年級教學」，讓原本不喜歡上學的孩子越讀越有信心，每天都開心上學，家長直呼不可思議。

為鼓勵更多偏鄉小型學校積極參與相關計畫，教育部國教署請「國民小學跨年級教學之專業知能培訓與推動工作計畫」的基地學校—雲林縣仁和國小開放跨越年級藩籬的教室，於今天辦理公開觀課，分享該校長期耕耘跨年級教學的推動心得，以及於課室中具體可行的操作策略。

仁和國小位處雲林縣大埤鄉一片綠油油的稻田中，全體師生均參與跨年級教學。以就讀於該校低年級的小芸為例，原就讀幼兒園時不喜歡上學，沒想到進入仁和國小後，透過跨年級教學與較高年段的學生一起學習，反而讓小芸迸發優異的閱讀表達與創意，讓小芸越讀越有信心，每天開心上學。

仁和國小校長洪千惠表示，全校學生僅53人，是一所迷你小校，少子女化的現況一再挑戰著教師的思考彈性與創新能力。參與跨年級教學之前，學校已經透過社團和一些校內活動嘗試讓不同年級的學生一起學習。但也非常在乎學生的基本能力，因此決定積極推動跨年級教學在學習領域的實踐，透過扎實的課程設計，期待在強化學生社會性互動的同時，也確保學生的學習成效，這也是學校始終堅持教育品質的初衷。」

洪千惠指出，小班級加上跨年級，讓孩子在學習領域的學習獲得教師充分指導，並同時與不同年段的學生一起共學，大幅增加學生間的互動，也解決社會大眾對於小校學生人數少，群性不足、競爭力不夠之疑慮。

仁和國小的教師靈活運用教學時數安排多元課程，滿足學生的需求之外，也提供更豐富的學習體驗。今天的公開觀課中，特別安排低、中、高年段在語文領域、數學領域、藝文領域及校本課程等實施不同類型的跨年級教學，透過觀課議課以及現場解說和提問互動的環節，現場演示跨年級教學常見的幾種課程形態，讓國內教育工作者能實際參與實施跨年級教學的課室現場，深入瞭解跨年級教學的樣貌。

跨年級教學專案團隊表示，跨年級教學很重要的精神就是差異化教學，透過全班教學、科目交錯、課程輪替、平行課程、螺旋課程等特別設計的教學活動，「跨年級教學的成效並不亞於單一年級班級。」