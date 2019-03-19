清明節燒紙錢或雜草 影響行車視線恐挨罰

2019-03-19 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



去年清明節前後總共發生17件火燒山或邊坡事件。交通部高速公路局呼籲民眾，清明連假將至，請勿露天燃燒雜草及紙錢，違者將請環保機關開罰，以維行車安全。

高公局中區養護工程分局表示，以往每年清明祭祖掃墓，曾發生多起整理墓園而焚燒雜草或燃燒紙錢，造成墓園周邊雜草、廢氣物燃燒等情形，不僅造成空氣汙染，且影響國道行車視線。去年清明節前後，107年3月17日至4月4日期間，總共發生17件火燒山或邊坡事件，不僅影響國道行車視距，並影響公共安全。若發現國道沿線有民眾露天燃燒造成空氣汙染影響行車安全，將請環保單位依「空氣汙染防制法」第31條規定開罰。

今年清明連假4月4日至4月7日，共計4天。高公局中區養護工程分局說，國1三義、頭份路段，以及國3後龍、通霄、龍井、沙鹿、草屯、名間、竹山等路段，因交流道鄰近墓區，提醒民眾不要以焚燒雜草方式整理墓園或燃燒紙錢。