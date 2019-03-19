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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

清明節燒紙錢或雜草 影響行車視線恐挨罰

2019-03-19 12:06聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

去年清明節前後總共發生17件火燒山或邊坡事件。交通部高速公路局呼籲民眾，清明連假將至，請勿露天燃燒雜草及紙錢，違者將請環保機關開罰，以維行車安全。

高公局中區養護工程分局表示，以往每年清明祭祖掃墓，曾發生多起整理墓園而焚燒雜草或燃燒紙錢，造成墓園周邊雜草、廢氣物燃燒等情形，不僅造成空氣汙染，且影響國道行車視線。去年清明節前後，107年3月17日至4月4日期間，總共發生17件火燒山或邊坡事件，不僅影響國道行車視距，並影響公共安全。若發現國道沿線有民眾露天燃燒造成空氣汙染影響行車安全，將請環保單位依「空氣汙染防制法」第31條規定開罰。

今年清明連假4月4日至4月7日，共計4天。高公局中區養護工程分局說，國1三義、頭份路段，以及國3後龍、通霄、龍井、沙鹿、草屯、名間、竹山等路段，因交流道鄰近墓區，提醒民眾不要以焚燒雜草方式整理墓園或燃燒紙錢。

高公局中區養護分局表示，清明返鄉掃墓祭祖，交通負荷大，部分時段、路段鄰近墓園必然較易壅塞，請用路人耐心行駛或避開尖峰時段。開車上路前，務必做好車況檢查，並蒐集瞭解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規畫行程。出門前先下載「高速公路1968」App或上高速公路即時路況資訊網站查詢路況。行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車動線。

清明掃墓期間，常有燃燒紙錢引發雜草火警案例。圖／消防局提供
清明掃墓期間，常有燃燒紙錢引發雜草火警案例。圖／消防局提供
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高速公路國道空氣汙染
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