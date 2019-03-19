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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

兒童防蛀牙 應每天至少用含氟牙膏刷牙2次

2019-03-19 12:02中央社 台北19日電

少甜食、用氟化物可防蛀牙，但衛福部調查發現，有7成照顧者認為幫兒童潔牙是困難的事。牙醫師黃耀慧說，一天至少用含氟牙膏刷牙2次是最簡單的做法，但要注意氟濃度和用量。

3月20日是世界口腔健康日，衛福部心理及口腔健康司長諶立中今天在記者會表示，沒有健康的口腔，就沒有健康的身體，如果口腔有慢性疾病會對身體造成重大危害。口腔健康要從母親懷孕時開始注意，以免間接影響到胎兒。當孩子出生，也要從長牙就開始注意防範蛀牙，並養成好的口腔照顧習慣。

根據衛生福利部2018年的調查，整體學齡前兒童齲齒率為47%，平均齲齒顆數為2.31顆，其中高屏區2.8顆最高，台北區1.92顆最少。

心口司簡任技正陳少卿受訪時表示，影響學齡前孩童口腔健康的一個重要因素與主要照顧者對預防措施的認知有關。調查發現，有75%主要照顧者知道政府全額補助6歲以下半年塗氟一次；但僅35%知道全額補助小一兒童第一大臼齒窩溝封填；70%照顧者認為協助兒童潔牙是困難的事情。

世界衛生組織、國際牙醫聯盟、美國疾病管制中心都公認氟化物是安全又有效的防止蛀牙方法；世衛在2017年也指出，糖是造成齲齒發生的重要因素之一。減少含糖食物攝取、使用氟化物是防止蛀牙的關鍵。

台灣口腔照護協會理事長黃耀慧在記者會表示，防蛀的氟化物包含氟鹽、含氟牙膏、含氟漱口水，其中最簡單、最推薦的做法是每天至少使用含氟牙膏刷牙2次，但要注意氟濃度要在1000ppm以上。

黃耀慧說，很多家長會擔心給孩子使用高濃度的氟化物會有危險，但只要注意用量，並不需要擔心。3歲以下的孩子建議用量是米粒大小；3歲至6歲為一顆豌豆大小。6歲後因吞嚥功能發展完全，較不擔心孩子誤食牙膏。另外應避免選用含有香料、甜味的牙膏。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷也點出容易忽略蛀牙的兩大族群，孕婦及嬰幼兒。懷孕時因荷爾蒙改變，增加牙齦發炎，且孕吐也特別容易導致蛀牙。加上許多孕婦可能不願意在懷孕期間到診所就醫，疏忽口腔的健康，也會間接影響到胎兒健康，如造成體重過輕等。

謝尚廷表示，另一個常見的迷思是「乳牙還會換，蛀了沒關係」，但乳牙如果嚴重齲齒，會造成後續長牙齒的排列問題及其他口腔疾病。所幸台灣近年乳牙齲齒率有明顯下降，與政府鼓勵嬰幼兒塗氟有關。

響應世界口腔健康日，全台有1230家牙醫診所響應孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所活動，只要是懷孕婦女、15歲以下孩童，在3月20日至4月10日間持健保卡到貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙的診所/醫院就診，可享免掛號費福利，盼落實「長牙即看牙」正確觀念。

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