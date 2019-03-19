大陸又挖到肉靈芝？中醫師指炒作成分居多

2019-03-19 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



多年前，大陸傳出挖出長生不老藥「肉靈芝」，結果搞烏龍，挖到的是「矽膠自慰套」。日前大陸山東再傳挖到肉靈芝，依照大陸媒體報導，經鑑定後，該肉靈芝重達3公斤，推估價值達新台幣4000多萬。不過，中醫師表示，肉靈芝一直是個傳奇，僅有書籍用文字記載有此物，但未有人能證實實體與文字記載為同一物，也呼籲民眾來路不明的東西別亂吃。

依照本草綱目記載，肉靈芝又被稱為「肉芝」，收於本草綱目的菜部芝類。書中記錄它的形狀為「肉芝狀如肉。附於大石，頭尾具有，乃生物也。」「赤者如珊瑚，白者如脂肪，黑者如澤漆，青者如翠羽，黃者如紫金，皆光明洞徹如堅冰也」「久食，輕身不老，延年神仙」並奉為本草綱目的「上品」。

開業中醫師陳潮宗說，肉靈芝也被稱為「太歲」，意指吃了會長生不老。肉靈芝相傳是長在土中，且取其其中一塊，再放入土中會再次生長。肉靈芝如同其他靈芝一樣，屬於一種菌類，不過，本草綱目將肉靈芝的藥效寫得神奇，卻沒有人能證實肉靈芝具有此療效。

陳潮宗說，他曾赴大陸的相關肉靈芝研究中心參觀過，現場就展示過被稱為肉靈芝物體，外觀看起來像是一塊豬油，摸起來像是乳膠枕頭的觸感。不過，他也難以證實自己看到的物體，是否就是肉靈芝。

開業中醫師吳明珠說，相信很多人都不知道到底有無肉靈芝，坊間與肉靈芝的相關研究都是「商業機構」，完全沒有公正的研究單位或是學術單位提出相關的證據，對於大陸不斷挖出類似肉靈芝的物體，她認為炒作的成分居多。

吳明珠說，目前看來挖出來的肉靈芝多是黏菌複合體。她說，世界上的菌種多元，如有造成香港腳的黴菌，也有長成靈芝的菌絲體，另外像是四神湯中添加的茯苓，也是一種真菌，部分的菌類對人體是有幫助，但部分菌類對於人體恐怕有害，呼籲民眾在未知的狀況下，千萬別隨意嘗試。