頭痛癲癇意識不清 小心罹患了「顱內低壓症候群」

2019-03-19 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名70歲的洪姓患者曾因接受腦室腹腔引流管手術，造成顱內低壓，以致輕微撞擊便易導致顱內出血，另名63歲賴姓患者則因劇烈頭痛，合併耳鳴與頸部僵硬就診，發現為自發性腦脊髓液滲漏，兩人均確診為「顱內低壓症候群」，所幸經過神經外科手術治療後，症狀才獲得改善。

亞洲大學附屬醫院神經創傷科主任李建裕指出，洪姓患者過去曾因步態不穩、意識狀態不佳等症狀，診斷為「正常腦壓性水腦症」，經就醫接受腦室腹腔引流手術後，症狀明顯改善，但因置放引流管，使得大腦處於相對低壓狀態，硬腦膜下空間變得「寬鬆」，只要大腦受到輕微撞擊，就容易導致硬腦膜下出血，因而後續引發癲癇、頭痛、意識不清等情況。

所幸經手術先關閉引流管及使用抗癲癇藥物後，患者迅速恢復意識，後續大腦狀況穩定後，再考慮接通引流管或更換可調式壓力閥，可大幅減輕患者痛楚。

另名賴姓患者一個多月來也為頭痛所苦，還合併耳鳴與頸部僵硬，嚴重時只要一起身，就會感到劇烈頭痛，躺臥時便會緩解，判斷力和記憶力也都出現異常，經手術後患者頭痛與認知症狀便立即改善。

神經內科主任王馨範指出，顱內低壓症候群是因腦脊髓液滲漏，導致顱內壓力不足，若滲漏處在脊椎，因為脊髓腔內壓力較顱內更低，會導致顱內腔與脊髓腔間的壓力差，經常在患者坐起或站立時，因脊髓腔壓支撐力不足而讓顱底下沉牽引，感到頸部僵硬， 頭痛頭暈、耳鳴、畏光和嘔吐等症狀。

他指出，顱內低壓症狀嚴重時，患者會因成天臥床而無法自理生活，若頭痛越久，或躺下時頭痛惡化，就需高度懷疑併發顱內血腫或腦靜脈竇栓塞，顱內低壓可透過顱部核磁共振檢查搭配顯影劑，觀察低顱內壓的各種變化，若無把握治療黃金時間，恐因嚴重併發症造成昏迷不醒。