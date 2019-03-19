世界口腔健康日 即日起至4月10日孕婦兒少看牙免掛號費

2019-03-19 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



320世界口腔健康日將屆，衛福部心口司與醫界合作推動口腔健康周活動，孕婦與15歲以下兒少看牙免掛號費、僅需負擔部分健保費用。全台超過1230間「孕婦嬰幼兒愛心牙醫院所」都可提供服務，活動自明日（3月19日）起至4月10日止。

我國兒童的齲齒率在世界名列前茅，衛福部心口司簡任技正陳少卿說，以5歲兒童為例，台灣的齲齒率從2011年的79.32%降至去年的65.43%，孩子平均蛀3.44顆牙。而鄰近的南韓、香港、新加坡、日本近年的5歲兒童齲齒率分別為62.2%、55.4%、48.9%與39%，顯示我國還有持續加油的空間。

衛福部去年針對孩子的主要照顧者進行調查，發現70%的家長覺得協助孩子潔牙好困難，25%的家長不知道政府全額補助6歲以下孩子半年塗氟一次，高達65%的家長不知道政府全額補助小學一年級兒童第一大臼齒窩溝封填。

懷孕女性是另一群宜強化衛教的族群，中華民國牙醫師公會全聯會理事長謝尚廷說，女性懷孕期間會因荷爾蒙改變、飲食與口腔衛生習慣改變，容易引起牙齦發炎；若牙齦發炎未妥善處理，將演變成牙周病。據研究，罹患牙周病的孕婦，早產風險會增加七成，也會影響胎兒未來的口腔健康。

台灣口腔照護協會理事長黃耀慧說，只要吃東西，細菌會在兩分鐘內將之分解成酸，使口腔環境就會變成酸性，進而侵蝕牙齒、發生脫鈣，但若口中有氟化物，就能能幫助牙齒再礦化。因此建議民眾使用含氟牙膏、含氟漱口水，含氟牙膏的含氟濃度在1000ppm以上才能有效預防蛀牙。