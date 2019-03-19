「路跑可以，重機不行？」高雄會師爭上國道被打回票

2019-03-19 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



重機爭取上國道多年，交通部高公局去年以「仍需社會認同」打回票。大型重型機車經營同業全國促進會4月27日特地選在高雄大會師，盼搭上韓國瑜效應，讓外界看見重機訴求，超過2000台重機騎士響應，為近年最壯觀。全促會首度申請當天國道10號單向路權，與汽車混流行駛，但被高公局拒絕。全促會表示，路跑活動可申請使用國道，重機活動卻不行，將繼續爭取。

高公局表示，國道尚未開放重機行駛，開放行駛的條件也未完備，且國10連結國1及國3，是高雄市區往返高鐵左營站與沿線各區的重要道路，交通量大，開放重機行駛將增加車流干擾及安全疑慮。

高公局說，根據申請使用國道舉辦體育活動管理要點，須具備國際性、公益性、非營利性質的體育活動，才可申請封閉國道特定路段，重機活動並不符合相關要件，且重機是申請混流而非封閉道路，更加危險。

交通部委外的重機檢核小組去年公布一整年檢核數據，發現重機行為指標違規件數減少，不良駕駛行為改善，但安全指標、秩序指標和行為指標比小型車差。全促會理事長洪宗寶說，每一、兩年都會固定舉辦重機全國大會師，今年特地選在高雄衛武營舉辦，就是希望透過韓國瑜的新聞話題，讓外界檢視重機騎士在國道可以很守規矩，所以才首度申請國道路權使用，可惜被拒絕。

洪宗寶表示，當初是申請混流，而非封閉國道不讓他人使用，今明兩天將再度發函高公局，要求提出4月27日當天國十車流量最少的時段，提供重機行駛，以不影響其他用路人權益為主。