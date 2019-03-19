親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

印巴百年衝突升級！簽署「和平協議」有用嗎？

跟專家講的相反！為何「掃雪機父母」這樣害小孩？

「路跑可以，重機不行？」高雄會師爭上國道被打回票

2019-03-19 10:51聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

重機爭取上國道多年，交通部高公局去年以「仍需社會認同」打回票。大型重型機車經營同業全國促進會4月27日特地選在高雄大會師，盼搭上韓國瑜效應，讓外界看見重機訴求，超過2000台重機騎士響應，為近年最壯觀。全促會首度申請當天國道10號單向路權，與汽車混流行駛，但被高公局拒絕。全促會表示，路跑活動可申請使用國道，重機活動卻不行，將繼續爭取。

高公局表示，國道尚未開放重機行駛，開放行駛的條件也未完備，且國10連結國1及國3，是高雄市區往返高鐵左營站與沿線各區的重要道路，交通量大，開放重機行駛將增加車流干擾及安全疑慮。

高公局說，根據申請使用國道舉辦體育活動管理要點，須具備國際性、公益性、非營利性質的體育活動，才可申請封閉國道特定路段，重機活動並不符合相關要件，且重機是申請混流而非封閉道路，更加危險。

交通部委外的重機檢核小組去年公布一整年檢核數據，發現重機行為指標違規件數減少，不良駕駛行為改善，但安全指標、秩序指標和行為指標比小型車差。全促會理事長洪宗寶說，每一、兩年都會固定舉辦重機全國大會師，今年特地選在高雄衛武營舉辦，就是希望透過韓國瑜的新聞話題，讓外界檢視重機騎士在國道可以很守規矩，所以才首度申請國道路權使用，可惜被拒絕。

洪宗寶表示，當初是申請混流，而非封閉國道不讓他人使用，今明兩天將再度發函高公局，要求提出4月27日當天國十車流量最少的時段，提供重機行駛，以不影響其他用路人權益為主。

以往全國大會師約1200台重機，今年預計超過2000台重機，是近年最踴躍的一次。洪宗寶說，當天重機騎士將由全台各地湧進高雄，進入市區難免造成衝擊，可能連續三個紅綠燈過去都是重機，才希望暫時開放國道。

重機爭取上國道多年。本報資料照片
重機爭取上國道多年。本報資料照片
分享

重機國道韓國瑜
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

彭啟明：鋒面急行軍南下 周五降溫10度

2019-03-19 07:39

大考數學0分 小綠綠鍾情律師夢法官助理一當就是10年

2019-03-19 10:51

防兒虐、狼師 知情不報重最罰60萬

2019-03-19 00:03

台東大武昨32.1全台最高溫 吳德榮：今明仍有高溫機率

2019-03-19 07:54

孕婦、慢性病患者別亂吃 甲殼素7月起不標警語要開罰

2019-03-19 10:38

夏威夷披薩 其實不是夏威夷人發明的

2019-03-19 02:01

頭痛癲癇意識不清 小心罹患了「顱內低壓症候群」

2019-03-19 11:23

世界口腔健康日 即日起至4月10日孕婦兒少看牙免掛號費

2019-03-19 11:09

鐵道迷知道嗎？ 台鐵新車票「復古」 竟是為這2原因

2019-03-19 10:00

冷凍蔬菜比較沒營養？事實可能超乎你想像！

2019-03-19 09:58

運動後痠痛靠冷熱敷和按摩？喝這種果汁也可以！

2019-03-19 09:08

1天1顆藥如治慢性病 94歲愛滋爺病毒降低

2019-03-19 00:17

健康你我他／帶公婆賞櫻 笑容回來了

2019-03-19 00:17

是痣還是癌 機器人幫忙分析

2019-03-19 00:17

纖維肌痛症的痛…風吹像針刺 忍不住頭撞桌

2019-03-19 00:17

健康主題館／纖維肌痛症折磨 全身痛到求診各科

2019-03-19 00:17

不堪健保砍價 「百憂解」退出台灣

2019-03-19 00:03

8旬婦後仰摔倒 駝背不藥而癒

2019-03-18 23:50

12親友遊泰 3人染登革熱

2019-03-18 23:42

果醬界奧斯卡 宜蘭金棗金桔奪雙金

2019-03-18 23:34

公路總局提大數據 連假尖峰時段管制大貨車禁行蘇花改

2019-03-18 23:10

獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

2019-03-18 22:02

憑地震少推論有大地震 氣象局：太輕率

2019-03-18 21:26

葉黃素集資專案惹議 「美的好朋友」致歉並退款

2019-03-18 21:20

北捷百億運量倒數3千萬人次 北車超旺二度上榜

2019-03-18 21:02

「泡泡腎」併發心血管疾病 醫界證實為突變基因引發

2019-03-18 20:35

北榮首創 「氣切」也能虛擬實境體驗

2019-03-18 20:04

加油贈品怎麼換？網友歪樓力推1000元「老司機組合」

2019-03-18 20:00

兒少法修法通過 確認孩子危險檢警可破門而入

2019-03-18 19:41

數位螢幕傷眼？ 醫師：藍光非主因

2019-03-18 19:40

愛滋不隱瞞 與醫生積極溝通用藥

2019-03-18 19:37

影／神奇！8旬老婦後仰摔倒 駝背不藥而癒

2019-03-18 19:31

長榮、立榮航空調整桃機截止報到時間 為起飛前一小時

2019-03-18 18:03

超級月亮本週最大最圓 錯過等明年

2019-03-18 18:01

百憂解退出台灣市場 醫學會：抗憂鬱劑切勿說停就停

2019-03-18 17:45

影／遊戲不只是玩！ 孩童公園溜滑梯、攀爬能鍛鍊

2019-03-18 17:16

「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師指原因有兩個

2019-03-18 17:15

他分享「50年代」衛生紙 網友驚：擦了不會破皮？

2019-03-18 17:13

家族泰國旅遊 12人有3人群聚染登革熱

2019-03-18 16:59
看更多

熱門文章

影／神奇！8旬老婦後仰摔倒 駝背不藥而癒

2019-03-18 19:31

健保砍藥價、廠商指不敷成本 「百憂解」將退出台灣

2019-03-18 12:35

少吃為什麼還是「瘦不了」？營養師解密：因為沒減醣

2019-03-18 13:07

長榮、立榮航空調整桃機截止報到時間 為起飛前一小時

2019-03-18 18:03

「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師指原因有兩個

2019-03-18 17:15

獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

2019-03-18 22:02

他分享「50年代」衛生紙 網友驚：擦了不會破皮？

2019-03-18 17:13

北捷百億運量倒數3千萬人次 北車超旺二度上榜

2019-03-18 21:02

柯文哲挺Uber 計程車聯盟怒：掩護小三嗆正宮

2019-03-18 16:57

陳吉仲：今天下午開始 鳳梨產地價格會上漲

2019-03-18 13:33

中風治療三個多月 陳冲：我的命是撿來的 現在很感恩見到誰都開心

2019-03-18 15:48

不堪健保砍價 「百憂解」退出台灣

2019-03-19 00:03

影／別讓小痣出大事！這款機器人助你判斷有無癌化

2019-03-18 16:17

全聯We Sweet抹茶季來了！15款甜點3月22日登場

2019-03-18 20:10

百憂解退出台灣 醫師憂強迫症患者無藥可用

2019-03-18 14:09

百憂解退出台灣市場 醫學會：抗憂鬱劑切勿說停就停

2019-03-18 17:45

彭啟明：鋒面急行軍南下 周五降溫10度

2019-03-19 07:39

研究顯示：代謝症候群 竟與憂鬱症相關

2019-03-18 13:40

台鐵35年老車票大改版 橫式變直式

2019-03-18 13:26

「出門超時髦，房間像爆炸＝超快樂」從房間5種狀態，看人生快樂程度

2019-03-18 23:59

護腎八守則 讓您擁有健康腎臟

2019-03-18 13:44

女同事每月請生理假遭酸 他嗆：確定不是裝出來的？

2019-03-18 16:08

數位螢幕傷眼？ 醫師：藍光非主因

2019-03-18 19:40

每日星座運勢／金牛求婚成功機率高 工作效率頗高

2019-03-19 00:00

百憂解退出台灣市場 身心科醫師：選擇多應不影響

2019-03-18 12:57

1天1顆藥如治慢性病 94歲愛滋爺病毒降低

2019-03-19 00:17

四大理由來勸敗！入手OMEGA全新限量超霸計時碼表的必要性

2019-03-18 13:35

葉黃素集資專案惹議 「美的好朋友」致歉並退款

2019-03-18 21:20

夏威夷披薩 其實不是夏威夷人發明的

2019-03-19 02:01

公路總局提大數據 連假尖峰時段管制大貨車禁行蘇花改

2019-03-18 23:10

鐵道迷知道嗎？ 台鐵新車票「復古」 竟是為這2原因

2019-03-19 10:00

正妹部落客Chiara拎的包 台灣只有這裡買得到

2019-03-18 15:01

台灣電子書市終萌芽 五大困境待突破

2019-03-18 13:45

台灣「橙花金棗黃檸檬」果醬奪英國雙金大獎 10分鐘內秒殺完售

2019-03-18 18:14

憑地震少推論有大地震 氣象局：太輕率

2019-03-18 21:26

長榮航空3月31日起調整「關櫃時間」 提前60分鐘報到

2019-03-18 19:42

【心情點滴】林思妙／媽媽銀行

2019-03-19 06:00

赴英旅遊包包被偷 僑胞求助外館卻被刁難

2019-03-18 14:33

憂鬱症老藥百憂解4月退出台灣 有同成分藥可用

2019-03-18 16:49

退休醫排尿不順 就醫發現攝護腺癌第3期

2019-03-18 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top