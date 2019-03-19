孕婦、慢性病患者別亂吃 甲殼素7月起不標警語要開罰

2019-03-19 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



標榜養生的「甲殼素」千萬別亂吃，衛福部食藥署今公告「由蝦、蟹殼及黑麴菌絲體所製取之食品原料幾丁聚糖（Chitosan）之使用限制及其標示」，今年7月起，產品外包裝必須要加註警語「有服用慢性病藥物者，應諮詢醫師後，方可使用」及「不建議孕婦、授乳者及嬰幼兒食用」，未依規定標示，將依法開罰最高300萬元。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，幾丁聚糖也就是俗稱的「甲殼素」、「甲殼質」，過去是從蝦、蟹殼萃取出物質，隨著食品科學的進步，已有業者也能從黑麴菌絲體中取得甲殼素，對於非傳統性的食品原料，食藥署不定期審核並訂定管理規則。

若是由黑麴菌絲體中取得甲殼素的產品，專家認為過程中可能會產生赭麴毒素A （Ochratoxin A），公告內容也規定，這類產品的赭麴毒素A不得超過1ppb（10億分之1），廖家鼎表示，若正常萃取是不會超過該標準，民眾也無須擔心。

根據研究顯示，甲殼素具有降血脂的效果，廖家鼎表示，因此，對於孕婦、哺餵母乳的媽媽、嬰幼兒者，或是本身已經在服用降血脂藥物的慢性病患者，在食用甲殼素相關製品時，都得格外注意。