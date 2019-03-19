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台東大武昨32.1全台最高溫 吳德榮：今明仍有高溫機率

2019-03-19 07:54聯合報 記者雷光涵╱即時報導

昨天台東縣大武出現32.1度、全台最高溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，這不是焚風效應而是「過山沉降」的機制。

吳德榮指出，昨天大武的相對濕度降至50％以下，但發生機制與「焚風效應」、也就是空氣在迎風面伴隨降水，每抬升1公里下降6.5度，在背風面空氣沉降則每公里上升10度，在山脈的兩側造成很大的溫差並不盡相同。他說，昨天大武發生高溫是因為乾空氣受到壓縮，每沉降1公里增溫10度所造成；兩者主要差異在於迎風面有無降水。明、後天低層大氣轉西南風，東南部仍有「過山沉降」帶來高溫的機率。

吳德榮說，今天各地為多雲時晴的天氣，白天北台灣舒適、中南部微熟，夜晚稍涼；東半部有零星飄雨的機率、山區較平地高。北部高溫約在27度左右、中部28度、南部31度、東部約27度。

他表示，周三、四各地晴時多雲，大幅回暖、西半部高溫將升至30度以上；周五、六鋒面過境、中部以北伴隨明顯降雨；東北季風增強、氣溫驟降，有如洗「三溫暖」的變化。

中央氣象局指出，周三、四天氣將明顯回暖，白天各地高溫普遍都在27到30度，西半部甚至有機會超過30度，很有夏天的感覺，這兩天各地也大多為晴到多雲，只有午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局說，周五鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣，北台灣氣溫將明顯下降，高溫剩下20度上下，和週四相比有近10度的落差，其他地方也有3到6度左右的降幅。

昨天台東縣大武出現32.1度、全台最高溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，...
昨天台東縣大武出現32.1度、全台最高溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，這不是焚風效應而是「過山沉降」的機制。本報資料照
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高溫吳德榮
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