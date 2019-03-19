彭啟明：鋒面急行軍南下 周五降溫10度

2019-03-19 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天各地天氣不錯，水氣大幅減少，但西半部的空氣相當糟糕。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天從北到南不少地方有紅害發生，預期要到周三、四改吹南風才會減緩。

彭啟明在臉書說，這兩天持續回溫到周四，到周三、四時高溫會站上30度上下，如果空氣品質有改善，可以多到戶外走走或曬洗厚重衣物。他說，今天西半部霧茫茫不是霧，是一大片的霾，從台北、新北到高雄屏東，如果呼吸覺得不舒服，容易咳嗽打噴嚏或眼睛容易流淚、乾澀，就是空氣汙染造成的。

環保署也提醒今轉為東北風至東風，西半部受到境外汙染影響，沿海地區細懸浮微粒濃度上升。中南部位在下風處，汙染持續累積，並受光化反應作用，易生成臭氧使濃度偏高。金門、北部、竹苗及中部地區今天為對敏感族群不健康的橘色提醒；龍潭、台南（北門）、線西、竹山、雲嘉南及高屏地區為對所有族群不健康的紅色警示，宜減少在戶外活動。

天氣方面，彭啟明說，下一波改變會在周五，預期北方的鋒面雲系南下，配合東北風，整個環境將會大幅轉變，雨勢要看鋒面雲系的發展。他指出，由於這波在周四恐怕像急行軍，南下走得很快，會影響台灣的降雨範圍及強度，仍有些變動空間，不確定性較高，但周五、六、日這三天，台灣中部以北的天氣較不穩定，安排戶外活動上，要有雨備。

溫度上改變多，他說，預期新一波東北風南下，周五恐從前一天的20-30度大幅降至15-20度，溫差明顯。

中央氣象局說，今天水氣減少，各地大多以多雲到晴的天氣為主，剩下東半部地區仍有局部短暫陣雨；溫度方面，白天高溫和昨天類似，北部及東半部約25到27度，中南部則可以來到28至30度，不過早晚仍有涼意，各地低溫約17至21度，中南部日夜溫差較大。