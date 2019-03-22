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吃巧克力會長痘痘？答案其實很複雜！

2019-03-22 18:00聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝編輯部】

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在美國不少孩子吃完巧克力糖後臉上逐漸冒出痘痘，因此愈來愈多民眾相信食用巧克力會容易長痘痘這個說法，事實上，會導致孩子臉上的痘痘增多，除了飲食習慣外，還有其他如：生活環境、生理健康、情緒等因素，一直以來都有研究在探討不同種巧克力與痘痘之間的關聯。

是巧克力棒使痘痘惡化？還是因為含乳糖的牛奶巧克力？

在美國皮膚科學術期刊（Journal of the American Academy of Dermatology，簡稱JAAD）2016年所作的一則研究中，讓臉上冒有痘痘的參與者隨機分配吃下一根巧克力棒或25顆雷根糖，結果發現攝取此兩種食物有相同的「升糖負荷」表現。

升糖負荷：衡量某種食物對血中葡萄糖濃度影響的指標。

然而該研究發現，食用雷根糖對痘痘的情形並無任何影響，但吃巧克力棒的人，臉上的痘痘卻明顯增加，推論巧克力可能使痘痘的情況惡化，但事實上，此試驗中使用的巧克力棒為含有乳糖成分的牛奶巧克力，故牛奶也可能是重要的影響因素之一，但實際的證據仍不明確。

黑巧克力對皮膚究竟是有好處還是更容易長痘痘？

2016年國際皮膚科期刊（International Journal of Dermatology）中另一項研究同樣探討了巧克力與痘痘之間的關係，研究人員透過25位受試者調查每天食用一盎司（30公克）可可濃度達99％的黑巧克力（未添加糖或牛奶），了解黑巧克力是否會導致痘痘患者的情形惡化。

實驗4周後，研究人員發現，受試者的皮膚與還沒有實驗前相比，粉刺有顯著增加，但作者也並未得出巧克力會長痘痘的結論，因為粉刺是由多方面因素造成的，雖然已有研究顯示可可的黃酮類化合物具有抗炎作用，對皮膚是有益處的，但黑巧克力也同時含有可可脂，而可可脂是由稱為油酸和硬脂酸的脂肪組成，而油酸已被證明會造成動物毛孔堵塞。因此，只能說黑巧克力有可能會使痘痘惡化，但無法證實也會讓原本沒長痘痘的人因為吃了黑巧克力而長痘痘。

女性經常被排除在痤瘡研究之外 研究難以客觀判斷巧克力是否惡化痘痘

還有同為出自JAAD期刊2011年巧克力與痘痘間的關聯研究，由邁阿密醫學大學皮膚專科學系團隊所作，與先前兩個研究不同的是，此試驗是以雙盲試驗（受試者跟研究人員雙方在事前皆不知道自己是實驗組或對照組）方式進行，讓曾經長過痘痘的年輕男性食用可可濃度100％的巧克力膠囊（不含糖或牛奶），透過此研究發現食用巧克力後痘痘惡化的受試者較未食用巧克力更多。但可惜的是，此研究只有14名參與者，樣本數太少，須有更多的受試者參與，尤其是女性，但因為女性月經週期會使試驗的影響因素變得更加複雜，因而經常被排除在痤瘡研究之外。

痘痘真正的罪魁禍首，是各種垃圾食物

皮膚科醫生兼美國皮膚病學會會員Patricia Farris博士表示，富含高升糖指數的食物（如：含糖飲料、麵包、零食、冰淇淋等）對天生容易長痘痘的人有害，因為攝取這些食物易導致血糖快速上升，增加胰島素的分泌，類胰島素生長因子和雄激素等賀爾蒙因而受刺激，造成更多皮脂分泌。

皮脂是一種由皮脂腺分泌的油性物質，適量皮脂可以維持皮膚濕潤，然而當腺體產生過多皮脂時，會與皮膚的老舊細胞結合，因而堵塞毛孔，並進一步導致黑頭、白頭粉刺，而細菌也可能會在皮脂中增殖，引發毛囊周圍的發炎症狀。

孩子一天可能攝取不同的零食，所吃到的巧克力裡面含有的天然巧克力成分可能極少，大多都是吃進糖分或巧克力醬，因此吃巧克力會冒痘痘的影響遠小於他們吃其他垃圾食物所帶來的影響。

並非吃巧克力就會長痘痘 保持均衡營養的飲食就好

每個人的身體都有引起長痘痘、發生過敏等發炎反應的刺激接受器，痘痘的產生機制其實很複雜，不只是單一原因就會長痘痘，但營養飲食仍扮演重要角色，若發現自己只是適量地吃黑巧克力就會長痘痘，那就避免食用巧克力，畢竟任何食物吃適量就好，維持均衡飲食、正常作息和規律運動是維持健康的首要基礎。

【延伸閱讀】

為什麼有些巧克力在手中不會融化？

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Does chocolate cause acne? After many studies, the answer is ... 'complicated'

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