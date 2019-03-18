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果醬界奧斯卡 宜蘭金棗金桔奪雙金

2019-03-18 23:34聯合報 記者張芳瑜╱台北報導

橙花金棗黃檸檬果醬呈現細膩豐富的口感。 圖／業者提供
橙花金棗黃檸檬果醬呈現細膩豐富的口感。 圖／業者提供
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台灣美味再度讓世界驚豔！被譽為果醬界奧斯卡的英國《世界柑橘類果醬大賽》，日前頒布得獎名單，由「PEKOE食品雜貨鋪」與「好食光Keya Jam」共同研發的「橙花金棗黃檸檬」果醬，從全世界超過30個國家、近3,500瓶參賽果醬中脫穎而出，奪下年度雙金大獎（Double Gold Winner），且在「使用有趣食材」及「適合佐餐—魚料理」兩類中同時獲得金獎。

獲得雙金肯定的「橙花金棗黃檸檬」果醬，選用宜蘭的金棗與金桔為主元素，不僅加入清爽的黃檸檬與略帶苦韻的橙花水，引出金棗的甜蜜滋味，扭轉傳統金棗醬老派、厚重的印象。果醬作法工序繁複，將金棗整顆輪切、金桔打成果泥、黃檸檬切絲，創造出更細膩豐富口感，不僅適合塗抹麵包，加入茶飲內調成柑橘果味茶也很合適，又或搭配鹹度較高的起司、生火腿、魚料理、肉類料理享用，芳醇解膩。

知名飲食生活作家，同時也是PEKOE主人的葉怡蘭表示，台灣在地好食材向來是品牌關注的重點，這次的合作也是基於希望以果醬表現出台灣水果的美味，邀請與堅持使用台灣水果創作果醬的「好食光Keya Jam」創辦人柯亞共同合作，推出全新果醬系列。

製作雙金獎果醬的柯亞表示，整個果醬的研發歷時約三個月，是好食光有史以來最費工的一款，在交相提問、解決問題下才能調配出這個理想的口味。此次PEKOE與好食光共同開發、代表台灣在地風土精神的果醬系列還有其他3款，包括「蜂蜜桂花蘋果」、「伯爵茶蜜雪梨」、「玫瑰草莓紅酒」，預計四款商品將於4月下旬在網路、門市正式上架。

蜂蜜草莓雪梨
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