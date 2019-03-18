獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

2019-03-18 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



國內約有1萬5千名患者使用的知名藥物「百憂解」，但藥商因不堪健保給付價低，幾年一顆被砍到只剩下1.96元，今天宣布將於四月起退出台灣市場。根據健保署統計，約有4000多種藥物，健保給付價每顆不到2元。健保署聲稱是根據國際趨勢調整藥價，但藥界卻批評「砍得太誇張」，完全沒顧及病人權益，也使得國內製藥產業發展困難。

根據健保署資料，今年4月1日起最新藥價，有855種藥品每顆健保給付價不到1元，另有3468種藥品給付價在1至2元間。健保署科長連恆榮表示，健保藥的核價是參考國際藥價以及反映市場實際價格，若一些老藥價格被砍，多出來的錢就可以用來給付新藥，讓更多人因此而獲益。

中華景康藥學基金會常務董事、藥師朱茂男卻認為，由於我國健保採固定預算制，藥物價格往往成了犧牲品，「被砍價砍得太誇張」，健保署砍藥價的結果，完全沒考慮製藥產業的停損點，使得廠商在無奈之下，讓眾多人使用的藥物不得不退出市場，「這並不是明智的決策」。

朱茂男舉例，日本對於製藥產業是採保護政策，例如口服藥物每顆不低於台幣約3元，針劑每劑不低於台幣約30元，這是由於日本政府認為，過低的成本無法維持製藥品質，也直接影響民眾健康權益，更不利於產業發展，因此對於製藥產業是採保護措施。