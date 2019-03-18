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「泡泡腎」併發心血管疾病 醫界證實為突變基因引發

2019-03-18 20:35聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

台灣慢性腎臟病人數推估超過200萬人，洗腎人數達8萬多人，發生率及盛行率全球第一，高雄醫學大學針對「體顯性多囊腎（俗稱泡泡腎）」展開跨國人類幹細胞研究，發現該類患者好發心血管疾病，與基因突變有極大相關性，研究成果已刊登於今年2月國際期刊EBioMedicine。

臺灣體顯性多囊腎（Autosomal dominant polycystic kidney disease，ADPKD）（俗稱泡泡腎），盛行率約1比400到1比1000，是最常見會導致腎衰竭的遺傳性腎臟疾病。

研究團隊成員之一、高醫腎臟內科主治醫師李佳蓉表示，泡泡腎約每百人到千人中就有一位罹病，是常見會導致腎衰竭的遺傳性腎臟疾病，並有一半機會會傳給下一代，約佔台灣洗腎病患的2.3 ％，建議未來應及早介入心血管疾病治療，降低致死率。

李佳蓉說，這是台灣第一個運用幹細胞進行腎臟病疾病基因的研究，由於心血管併發症是多囊腎患者最重要、也最常見的死因，患者高達7成有高血壓、心肌肥厚等併發症，但目前仍無法有效治療，希望該研究結果未來能應用在新的治療方式及藥物篩選平台等，讓患者遠離心血管疾病威脅。

高醫大針對多囊腎患者展開跨國性幹細胞研究，確認心血管疾病併發症與患者突變基因有極...
高醫大針對多囊腎患者展開跨國性幹細胞研究，確認心血管疾病併發症與患者突變基因有極大相關性。記者蔡容喬／攝影
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高醫附院腎臟內科主治醫師李佳蓉表示，心血管疾病併發症是多囊腎患者死亡主因，該幹細...
高醫附院腎臟內科主治醫師李佳蓉表示，心血管疾病併發症是多囊腎患者死亡主因，該幹細胞研究發現可做為未來治療重要參考。記者蔡容喬／攝影
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患者心血管疾病洗腎
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