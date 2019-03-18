「泡泡腎」併發心血管疾病 醫界證實為突變基因引發

2019-03-18 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



台灣慢性腎臟病人數推估超過200萬人，洗腎人數達8萬多人，發生率及盛行率全球第一，高雄醫學大學針對「體顯性多囊腎（俗稱泡泡腎）」展開跨國人類幹細胞研究，發現該類患者好發心血管疾病，與基因突變有極大相關性，研究成果已刊登於今年2月國際期刊EBioMedicine。

臺灣體顯性多囊腎（Autosomal dominant polycystic kidney disease，ADPKD）（俗稱泡泡腎），盛行率約1比400到1比1000，是最常見會導致腎衰竭的遺傳性腎臟疾病。

研究團隊成員之一、高醫腎臟內科主治醫師李佳蓉表示，泡泡腎約每百人到千人中就有一位罹病，是常見會導致腎衰竭的遺傳性腎臟疾病，並有一半機會會傳給下一代，約佔台灣洗腎病患的2.3 ％，建議未來應及早介入心血管疾病治療，降低致死率。