北榮首創 「氣切」也能虛擬實境體驗

2019-03-18 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



口腔癌或喉頭頸癌病患會因各種狀況需做暫時氣切，但醫療人員僅用影音和書面說明缺乏臨場感，加上病家可能對氣切有錯誤認知，導致錯過氣切的黃金決策時機。台北榮總首創虛擬實境（XR）技術，讓病家能在虛擬實境下體驗氣切和一般插管的差異，同時提供衛教。

台北榮總院長張德明說，該院教學部結合醫學教育及醫病共決理念，結合擴增實境、虛擬實境及混合實境的軟硬體技術，首創延展虛擬實境氣切決策衛教教材。綜觀全球，虛擬實境科技運用於醫療及衛教的醫療院所還非常少。

張德明說，經由虛擬體驗，病人和家屬可了解插管與氣切的分別，並提供氣切病人傷口照護、抽痰、餵食、氣切管位置、放置發聲器及氣管滑脫時的緊急處置等細步虛擬體驗。醫療人員也可運用做為醫病溝通及醫學教育訓練的工具。

為什麼會特別針對「氣切」？北榮總教學部臨床技術訓練科主任楊盈盈說，臨床約有七成插管治療的患者需要後續氣切決策，但許多病家對氣切有錯誤認知，以為切下去就會永遠拔不掉，得想辦法避免患者錯過氣切黃金時機。

楊盈盈說，這套技術不只有臨床感，還有雙語教材可體驗學習居家氣切照護衛教。未來藉由雲端同步視訊系統，可與醫院端指導人員互動，在家中即可反覆體驗熟練照護的步驟細節，不需再奔波往返醫院，是病家一大福音。

60歲蔡先生多年前罹患喉癌，經手術及放射治療後病況穩定，最近因肺炎加上因放射治療造成喉部狹窄，導致呼吸衰竭需插管治療。為有效抽痰，進行發聲及後續復健，北榮醫療團隊評估需氣切。