兒少法修法通過 確認孩子危險檢警可破門而入

2019-03-18 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



為杜絕兒虐案及狼師事件，立法院社環委員會今初審通過「兒童及少年福利與權益保障法」部分條文修正草案，當專業人員合理懷疑孩子處於高風險狀況，卻遭拒絕查訪，可尋求檢警派員破門而入、強制訪視。

兒虐案頻傳引發外界對兒少法修法的重視，也成為立院本會期優先法案，朝野立委提案版本多達48案。昨社環委員會將46案審查完竣，有2案保留擇期再審，其中修正通過26個條文，其於則是維持現行條文或不予增訂。

修法重點除了強制訪視，也包括新增托嬰中心裝設監視器，及建立6歲以下兒少死因複審制等。

此外，責任通報者發現兒少遭虐卻沒在24小時內通報，或有人對兒少有遺棄、身心虐待、拐騙、引誘性交或利用從事有害健康行為，或是交付販賣兒少菸酒和檳榔，行政裁罰全部加重，最重罰鍰各為6萬、60萬及10萬元。

為預防兒少福利機構及兒童課後照顧服務班有虐待兒少情勢，或知情不報，最重罰鍰也從30萬元提升至60萬元，嚴重得停辦1個月至1年，政府也會公布機構和負責人的黑名單。若評鑑成績太差只有丙或丁，也增訂懲處機制。

值得注意的是，6歲以下孩子是兒虐高風險群，此次也是首度將6歲以下兒少關懷入法，當發現家長沒幫孩子依規定辦出生登記、沒繳健保費，或未按時帶孩子預防接種及入學等，有關單位都應通報主管機關。

當主管機關需要相關的必要資料，各目的主管機關有提供資訊的義務，例如全民健保、預防注射、受刑人子女等資料，以危險指標篩出需優先訪視的孩子，有望可打破各自為政的資料庫，強化社會安全網。

社家署長簡慧娟表示，無論是強制訪視、加重罰鍰，或增建不適任人員資料庫、托嬰中心加裝監視器等，均是為了嚇阻對兒少不當對待者，盼能達到保護孩子的目標。

兒盟政策中心主任李宏文認為，行政罰加重罰鍰，對違反者的嚇阻效果有限，預防兒虐仍應從預防端下手，包括6歲以下孩子及小爸媽的關懷，和跨部會跨單位的資料能勾稽串連，找出脆弱家庭，阻止可能發生兒虐的機會。

李宏文認同強制訪視入法。他說，國內兒保制度有強制通報，但廿多年都沒做到位，是因大家認為這是「社工」的事，甚至過去曾發生連警察都到了，卻因不想支付「破門」費用，插腰在旁等待社工說服家長放下刀子，「非常荒謬」。