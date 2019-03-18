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愛滋不隱瞞 與醫生積極溝通用藥

2019-03-18 19:37台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

亞東醫院感染科主治醫師楊家瑞於記者會上，宣導愛滋患者需要讓醫生了解用藥情形。（P...
亞東醫院感染科主治醫師楊家瑞於記者會上，宣導愛滋患者需要讓醫生了解用藥情形。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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「在愛滋病治療有相關問題時，一定要跟醫生溝通。」亞東醫院感染科主治醫師楊家瑞18日在帕斯堤生活品質調查記者會上，分享了相關愛滋臨床案例。他指出，愛滋患者除了規律服藥之外，更應主動與醫生討論用藥狀況，了解用藥資訊，為自我健康把關。

注意藥物交互作用

楊家瑞表示，隨著醫療進步，穩定服藥可讓愛滋治療逐漸走向慢性狀態，主要問題從治療愛滋變成提升愛滋病患生活品質。而隨著時間拉長，患者也會有三高與腎臟疾病的相關風險。

他也提到，荷蘭的研究報告顯示，HIV患者會較早出現老年相關的共病，因此長期治療下，愛滋病與其它慢性疾病藥物交互作用的影響需要注意，以免讓腎或其它器官因為藥物交互作用而受損。

楊家瑞現場也分享了臨床案例，2016年有患者罹患糖尿病，腎功能衰退，隔年醫療團隊調整用藥，但腎功能並沒有改善，最後才發現患者私下自行服用成藥，導致藥物交互作用的作用產生。

不該隱瞞用藥狀況

現場也邀請感染者阿龍分享經驗，他鼓勵愛滋患者規律服藥、定期回診，並要積極與醫生討論用藥狀況。因此，楊家瑞呼籲，希望醫生主動詢問患者的用藥狀況，而患者也需要積極跟醫生分享自己的用藥行為。

另外他提到，醫院感染科會有愛滋個案管理師配置，如果患者在診療時間忘記或不敢跟醫生反應問題，可以透過連絡個案管理師，或是善用通訊軟體，讓醫療團隊了解整體情況，才不會有更好的生活品質。

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