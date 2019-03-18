數位螢幕傷眼？ 醫師：藍光非主因

2019-03-18 19:40 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



有眼科醫生指出，數位螢幕的藍光並非是造成眼睛疲勞的主要原因。 圖／ingimage 分享 facebook 還在擔心電腦螢幕看久會傷眼嗎？專家指出，真正損害視力的關鍵是「螢幕尺寸」及「觀看距離」，電腦螢幕和手機雖然都會產生藍光，但兩者對於近視的結果卻有天壤之別。更有眼科醫生指出，數位螢幕的藍光並非是造成眼睛疲勞的主要原因。

螢幕、距離影響大

《德國之聲》報導，若將電腦及手機做比較，專家認為，電腦的螢幕佔據肉眼的視野較廣，而當談到近視的時候，螢幕的大小就扮演關鍵的角色，例如手機螢幕的尺寸較小，對於視力的影響就越大。

專家更舉例，一般人普遍認為書本沒有藍光不會傷眼，但實際上，若在距離20公分的情況下讀一整天的書，對近視的「加速損害」相當嚴重，甚至還超越使用一整天的電腦。

藍光非疲勞主因

至於人類究竟需不需要購買抗藍光眼鏡呢？美國雙周刊《紐約》認為，若曾經在長期注視電腦螢幕後，產生眼睛乾癢、紅腫的情形，就可能需要配一副「抗藍光眼鏡」。

而據眼鏡公司調查發現，超過60%的美國人都曾遭遇這些「數位症狀」，也因為對於視力減弱的恐懼，使得抗藍光眼鏡近年來銷售量快速成長。

但美國眼科醫師工會發言人庫拉那說，人類長期擔心3C產品的螢幕會產生藍光損害視力，但其實自然太陽光也會，而真正讓眼睛疲勞的並非藍光，而是因長期注視螢幕沒休息，所造成的體力消耗。

庫拉那同時表示，事實上不只有數位螢幕會使眼睛疲勞，讀書或寫字等需要專心一致的功課都會產生疲累。因此他建議，在用眼20分鐘後，需遠眺20英呎（約6.1公尺）的物體或景象並維持20分鐘，若乾癢問題無法解決，則建議使用人工淚液潤滑雙眼。

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