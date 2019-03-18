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氣切會終生臥床是假的 醫師破除5大恐怖傳聞

2019-03-18 19:09中央社 台北18日電

氣切其實沒那麼可怕，醫師表示，民眾常誤以為氣切後就得終生臥床、不能吃飯說話等，全是錯誤傳聞。實際上氣切患者不僅可講話、吃東西，還能縮短手術後的住院天數，恢復更快。

台北榮民總醫院今天舉辦記者會分享首創以延展實境（XR）技術，研發出中、英雙語氣切決策衛教教材，讓家屬先在醫院學習如何照顧氣切患者，發生緊急狀況時能立即因應，不必因一點小問題就跑醫院。

北榮教學部臨床技術訓練科科主任楊盈盈受訪時表示，需要氣切者大多是罹患喉頭頸癌、口腔癌患者，手術切除腫瘤後，氣道在恢復過程中可能有腫脹、發炎情形，為了方便抽痰、加速氣道癒合才會建議氣切，住院天數平均可縮短5至7天，但仍有2成家屬無法接受氣切。

說起氣切，很多人第一時間會聯想到插管，其實兩者是完全不同東西，楊盈盈解釋，氣切是將喉部軟骨切開、放入氣道管，不僅抽痰抽得比較乾淨，裝上發聲器也可以說話；至於一般插管，則是從鼻子或嘴巴插一條長長的管子，但抽痰效果不理想，還可能有口腔潰瘍等問題。

楊盈盈說，除了氣切、插管傻傻分不清，家屬也常有5大錯誤迷思，例如只要氣切就得臥床一輩子、不能吃飯、不能說話、只能住在醫療機構、氣切造口得伴隨患者一輩子等，全是錯誤觀念，氣切換者可以在家照顧，不用接呼吸器，而且咳痰、復健效果也比較好。

然而，根據北榮過去觀察，氣切患者回家後，不到2週就有一半以上家屬曾因患者的氣切問題急忙回診。

楊盈盈說，北榮結合XR技術，花了2個半月研發出這套氣切決策衛教教材，病人及家屬可以透過虛擬體驗，了解插管與氣切的分別，並提供氣切病人傷口照護、抽痰、餵食、氣切管位置等體驗，也能模擬氣切管子滑脫、抽痰時血氧濃度突然下降等緊急狀況，讓家屬能提早練習、即時因應，省去來回奔波醫院的時間與精力。

楊盈盈指出，近期會在院內門診、重症單位放置15套設備，提供給患者家屬體驗、醫護人員也能以此作為衛教宣導，未來盼將此教材推廣到全國社區、醫院及新南向政策國家等，讓氣切病患都能享有高品質的照護。

患者手術復健
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