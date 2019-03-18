百憂解退出台灣市場 醫學會：抗憂鬱劑切勿說停就停

2019-03-18 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



生產百憂解的藥廠宣布，百憂解即將退出台灣，對此，台灣精神醫學會秘書長、台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘指出，此事已引起許多精神科醫師與憂鬱患者關心與擔心，但請患者不需太過恐慌，仍有台廠百憂解的學名藥；但同時也向藥廠喊話，重新考慮是否仍保留藥物，退出健保但不要退出台灣市場。

張家銘指出，許多憂鬱症患者對藥物十分依賴，擔心斷藥，而確實有許多抗憂鬱劑不宜說停就停，可能造成憂鬱情緒復發或惡化。建議與熟悉的精神科醫師討論。台灣精神醫學會已請各精神醫療院所精神科醫師妥善安撫患者，預先準備可能的替換選擇。

張家銘的呼籲如下：

1. 百憂解原廠即將退出台灣一事， 已有許多精神科醫師與憂鬱患者關心與擔心。 2.仍有台廠百憂解的學名藥，呼籲患者不需太過恐慌。 3. 但許多憂鬱症患者對於藥物十分依賴，擔心斷藥。確實許多抗憂鬱劑不宜說停就停，可能造成憂鬱情緒復發或惡化。建議與熟悉的精神科醫師討論。 3. 已請各精神醫療院所精神科醫師妥善安撫患者，預先準備可能的替換選擇。 4. 也請原廠禮來公司重新考慮是否仍保留藥物，退出健保但不要退出台灣市場。 張家銘 台灣精神醫學會秘書長 台灣憂鬱症防治協會理事長