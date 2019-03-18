超級月亮本週最大最圓 錯過等明年

2019-03-18 18:01 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



超級月亮本週即將報到。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

天文愛好者得注意了，超級月亮本週即將駕到，若錯過就只能等明年！超級月亮是指滿月時，月亮位置又恰好經過近地日，這時的月亮看起來會最大、最圓。據外媒指出，其實超級月亮每年都會出現，而21日將是近幾個月內的第3次超月，但卻是今年的最後一次，本次還恰好遇上「春分」這樣的特殊意義，觀賞者應好好把握。

根據《英國衛報》報導，本週21日月亮將會經過近地點，在其呈現滿月時，看起來會特別大又圓，正是俗稱的超級月亮，這次超級月亮將是今年以來的第3次，但也是最後一次，而且剛好遇上春分點，象徵意味十足。

專家指出，超級月亮其實並非真正的天文術語，因為其發生頻率不算少，也因為是月球繞地球公轉之故，科學界有極準的推斷性，加上這僅是恰好公轉至望月的天文現象，關注度原本不算高；但近期頻率推算以來，超級月亮頻繁發生（1月、2月、3月各一次），然後今年為止就再看不到了，對天文愛好者來說，本次超月值得珍惜。

根據《ABC10網》報導，專家指出，本次超月將於美國東部時間20日晚上9點43分呈現月亮最「滿」，換算為台灣時間，約略是21日的早上9時43分。不過，專家也建議，超級月亮在當夜就會已是很大、很圓，時間無需抓得很精確，畢竟人眼無法看出其差異。

此外，超級月亮起始說法源自於1979年，當時的占星學家諾爾定義滿月或新月，且距離地球最近距離的90%之內就稱為「超級月亮期間」。

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