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「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師說有這兩個原因

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師指原因有兩個

2019-03-18 17:15聯合報 記者簡浩正╱即時報導

憂鬱症患者最常使用的藥物「百憂解」錠劑將於4月1日起停止供貨。 圖／ingima...
憂鬱症患者最常使用的藥物「百憂解」錠劑將於4月1日起停止供貨。 圖／ingimage
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近期各大醫院接獲藥商通知，憂鬱症患者常使用的藥物「百憂解」錠劑，因成本上漲、健保砍價等因素，決議於4月1日起停止供貨；只是，原廠藥陸續「不玩了」退出市場，對病患來說絕非好事。有藥師認為，健保砍價雖是主因，但民眾領藥浪費也是因素之一；也有藥師建議所有醫療院所應開立健保有給付藥物為先，避免民眾奔波。

裕利公司今發函給各醫療院所，表示因健保調降藥價、原物料和運輸成本上漲，以及政府要求生產線全面符合PIC／S GMP要求等因素，在精算後考量其藥品百憂解錠20毫克（prozac 20mg dispersible）不敷成本，決定自4月1日起停止供貨。同時為確保醫院與病患用藥的權益，只要於3月29日前接到訂貨單，都會足量供應。

身心科開業醫師楊聰財表示，百憂解藥物多為用在憂鬱症患者，歷史悠久、副作用少，坊間已有非常多學名藥可選擇，故應不會有明顯影響；不過他也表示，因健保藥價一路調降，抗憂鬱症的原廠藥在台灣的市場恐更縮小。

除了有醫師擔憂外，藥師也同樣憂心。中華民國藥師公會全國聯合會執行長沈采穎表示，除今天的百憂解外，近年已有不少原廠藥陸續退出台灣市場，如用來治療疱疹病毒口服劑型藥物ZOVIRAX ，幾年前也因健保砍價太低而退出市場。

沈采穎說，以世界上潮流來說，藥品過了專利期後，原廠藥因部分負擔較高，跟學名藥的市佔率會變為三比七；但台灣則比較特別，原廠藥出現約20年後，學名藥的市佔比例才會變高；雖然民眾有藥品自主選擇權利，但往往不會只是金錢考量，有些民眾因體質差異，仍會優先選擇原廠藥。

另外，沈采穎也建議，所有醫療院所應開立健保有給付藥物為先，而非只開立自身醫院才有的藥物，造成處方或劑量不同，民眾得跑不同家醫院，才能領到合適藥。

開業藥師柯明道說，原廠藥陸續退出健保或台灣市場，健保砍價雖是主因，但民眾領藥浪費也是因素之一。他指出健保開辦20幾年來，規模從3、400億到幾千億，餅看似很大，但要給付的項目太多，藥品雖只佔其中不到三成，但卻常被拿來當控制成本時的砍價項目。

只是光砍藥價不能解決問題，民眾愛求診、領藥也是問題。柯明道說，民眾只要付得起掛號費，健保就會給付，有些長者常跑醫院、領一大包藥就是為了心安，但卻不一定會吃，長期浪費下，預算當然不足，健保砍低藥價，原廠藥廠覺得不符成本不玩，換上學名藥看似合理，但對民眾來說不一定就好。

柯明道說，百憂解藥物因選擇多，此款百憂解原廠藥退出市場，的確是暫無立即嚴重性；但若像癲癇、血壓、心臟等特殊藥物若退出，學名藥效果又不那麼好，影響恐不堪設想。他舉例有病患會定期來拿抗甲狀腺藥物，但醫師後來換成學名藥後，病患反應效果就是沒那麼好，請他協助找尋原廠藥並願意自費，反而更花時間。

健保憂鬱症醫師
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