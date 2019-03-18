他分享「50年代」衛生紙 網友驚：擦了不會破皮？

2019-03-18 17:13 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在臉書上分享「骨董級衛生紙」，與現今相差甚遠的粗糙質地讓許多網友大開眼界。圖截自臉書《爆怨公社》 分享 facebook

衛生紙是每天都會用到的重要民生必需品，近年來，許多廠商致力於提升衛生紙的品質，因此我們現今使用的衛生紙大多材質細膩且柔軟。不過，一名網友近日在臉書上分享「阿公、阿嬤時代的衛生紙」，粗糙的外型和過於簡單的包裝，讓許多人驚嘆，「這擦了不會破皮嗎？」

一名網友在臉書《爆怨公社》上po出一張「阿公、阿嬤年代的衛生紙」的照片，圖中的「衛生紙」和現今純白、細緻的樣子相差甚遠，不僅紙張呈黃褐色，上頭還摻有黑點，質地看起來相當粗糙。此外，「骨董級」衛生紙也不像現在用塑膠袋密封包裝，而是用2條棉繩交叉繫住，加上最上頭印有「同益號」商標的紙張，遠看會讓人誤以為是祭拜用的金紙。

許多網友看到「50年代的衛生紙」後感到相當新奇，「有聽說過那年代用草紙擦屁股，原來長這樣」、「看著就覺得屁股肯定好痛」、「這種多擦幾次會不會破皮？」、「聽過但沒看過，原來真的是長得像金紙，謝謝分享」。

也有網友詢問家中長輩後證實，從前用的衛生紙確實長這樣，而且僅富有人家才買得起這種「草紙」，一般民眾大多是用竹片清潔。據了解，1950年代的台灣，這種外型酷似金紙的「草紙」普遍為民眾所用，直到1970年代，有紙廠率先使用原生紙漿製造衛生紙，經不斷改良和創新後，才有了現今潔白、柔軟的衛生紙。