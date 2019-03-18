退休醫排尿不順 就醫發現攝護腺癌第3期

2019-03-18 17:10 中央社 台中18日電



林姓外科醫師過去工作忙碌，偶有排尿不順，退休後連續數週出現排尿困難狀況，就醫檢查確診攝護腺癌第3期，考量病況和高齡手術風險，直接以放射合併賀爾蒙治療至今生活正常。

光田綜合醫院放射腫瘤科主任王銘志受訪表示，患者過去可能因手術不方便跑廁所，也比較少喝水且憋尿，加上攝護腺癌早期症狀不明顯，退休後生活腳步放慢，才警覺偶爾才出現的排尿困難頻率異常密集，就醫抽血查驗攝護腺特異抗原指數超標約40倍，切片確診是攝護腺癌第3期。

王銘志解釋，攝護腺第1、2期為癌細胞還侷限在攝護腺內，治療可選擇攝護腺切除，或是根治性的放射線治療，但患者的癌細胞已侵犯攝護腺周邊組織。

考量患者年紀和手術、麻醉及併發症的相對風險，以及術後恢復時間也較長，醫病共同決策不手術直接做放射線及賀爾蒙治療，患者術後至今治療1年多，追蹤各項指數都在標準值下，疾病控制良好。

光田綜合醫院泌尿科醫師嚴允和指出，醫學對攝護腺癌致病原因仍不明，但有研究認為與高齡、家庭中有攝護腺癌病史、生活飲食多吃高脂、肉類有關，另外也有研究指出安全性行為、射精頻率高者，有助降低攝護腺癌機率，但這些研究只作為參考。

嚴允和建議，要預防最好定期健康檢查，若有頻尿、夜尿、滴尿、尿變細、尿不出來、斷斷續續尿，甚至血尿、血精、骨盆疼痛等症狀，患者應盡快就醫檢查治療才是上策。