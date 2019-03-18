家族泰國旅遊 12人有3人群聚染登革熱

2019-03-18 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市首見境外移入家族群聚感染案例！鳳山區一家三口3月4日至14日與家族親友到泰國自助旅遊，爸爸已在當地確診登革熱住院，30多歲媽媽和8歲男童14日入境高雄國際機場時，2人均發燒，媽媽第一時間快篩為陰性，男童血管細小，到醫院抽血為陽性才被通報，2人均被住院隔離。

高雄市衛生局表示，這對母子隨親友共12人到泰國旅遊，同住爸爸在泰國已確診為登革熱住院中，由祖母留在當地照顧，其餘8名同行者尚未出現疑似症狀，經血液採檢，有7人排除感染，1人檢驗中。因確診3人的潛伏期和活動地區都是在泰國，研判是境外登革熱家庭群聚感染。

衛生局疾管處處長潘炤穎說，這對母子2人在14日下午返家後就醫，在診所診斷為上呼吸道感染，晚間再至醫院急診，男童經醫院抽血快篩為陽性，母子2人隨即住院防蚊隔離，15日確診為登革熱第二型，為高雄市第13、14例境外移入登革熱病例。

潘炤穎表示，因這起家庭群聚個案多達3人，防疫團隊擔心社區傳播風險升高，已動員在個案居住地及活動地展開室內強制孳生源檢查、戶外噴藥消毒等緊急防治，並未查獲陽性孳生源，正持續動員在警戒里別周邊進行防治。