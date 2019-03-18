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「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師說有這兩個原因

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

家族泰國旅遊 12人有3人群聚染登革熱

2019-03-18 16:59聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市首見境外移入家族群聚感染案例！鳳山區一家三口3月4日至14日與家族親友到泰國自助旅遊，爸爸已在當地確診登革熱住院，30多歲媽媽和8歲男童14日入境高雄國際機場時，2人均發燒，媽媽第一時間快篩為陰性，男童血管細小，到醫院抽血為陽性才被通報，2人均被住院隔離。

高雄市衛生局表示，這對母子隨親友共12人到泰國旅遊，同住爸爸在泰國已確診為登革熱住院中，由祖母留在當地照顧，其餘8名同行者尚未出現疑似症狀，經血液採檢，有7人排除感染，1人檢驗中。因確診3人的潛伏期和活動地區都是在泰國，研判是境外登革熱家庭群聚感染。

衛生局疾管處處長潘炤穎說，這對母子2人在14日下午返家後就醫，在診所診斷為上呼吸道感染，晚間再至醫院急診，男童經醫院抽血快篩為陽性，母子2人隨即住院防蚊隔離，15日確診為登革熱第二型，為高雄市第13、14例境外移入登革熱病例。

潘炤穎表示，因這起家庭群聚個案多達3人，防疫團隊擔心社區傳播風險升高，已動員在個案居住地及活動地展開室內強制孳生源檢查、戶外噴藥消毒等緊急防治，並未查獲陽性孳生源，正持續動員在警戒里別周邊進行防治。

衛生局說，今年高雄市累計已14例登革熱境外確診個案，居全國各縣市之冠，感染國家以印尼、泰國、菲律賓、越南、馬爾地夫及馬來西亞等東南亞國家為主，感染人數較去年同期的5例增加近2倍，其中泰國今年已有9千人確診登革熱，提醒民眾到東南亞旅遊做好防蚊措施，避免遭感染。

高雄市首見一家三口在泰國感染登革熱的群聚案例，因感染母子曾回到居住地才就醫，防疫...
高雄市首見一家三口在泰國感染登革熱的群聚案例，因感染母子曾回到居住地才就醫，防疫團隊在社區展開緊急防治。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市首見一家三口在泰國感染登革熱的群聚案例，因感染母子曾回到居住地才就醫，防疫...
高雄市首見一家三口在泰國感染登革熱的群聚案例，因感染母子曾回到居住地才就醫，防疫團隊在社區展開緊急防治。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市首見一家三口在泰國感染登革熱的群聚案例，因感染母子曾回到居住地才就醫，防疫團隊在社區展開緊急防治。圖／高雄市衛生局提供
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登革熱泰國高雄市
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