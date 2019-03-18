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憂鬱症老藥百憂解4月退出台灣 有同成分藥可用

2019-03-18 16:49中央社 台北18日電

憂鬱症老藥「百憂解」將於4月1日退出台灣市場。健保署統計，百憂解每年花費健保800萬元，約有1.5萬名患者使用，國內另有14家藥廠生產同成分學名藥，應不影響患者權益。

裕利藥廠13日發函各醫療院所指出，「百憂解錠20毫克」健保藥價每年調降，加上近年原物料及運輸成本上漲，精算後已經不敷成本，將於4月1日起停止供貨，退出台灣市場。

嘉義長庚醫院精神科主治醫師陳錦宏今天受訪時表示，百憂解屬於選擇性血清素回收抑制劑，主要用於治療憂鬱症、焦慮症、強迫症等疾病，臨床使用超過20年，此類用藥是很多醫藥指引第一用藥，尤其青少年憂鬱症能用的藥品更少，百憂解正是少數青少年可以使用的藥品。

陳錦宏解釋，百憂解主要透過抑制血清素回收治療憂鬱症，血清素由大腦分泌，和情緒息息相關。

他比喻，假設一般人的大腦一次可分泌10個血清素，使用6個後，剩下的4個會由大腦回收，但憂鬱症患者一次可能只分泌6個，本就比一般人來得少，再回收就不夠用，所以要透過藥物抑制它被回收。

健保署醫審及藥材組科長連榮恆下午受訪時表示，百憂解是由禮來藥廠生產的憂鬱症的老藥，在國際間上市長達40年，民國84年3月健保開辦時就納入給付，當時每顆價格為新台幣49元，隨該藥不再具有專利權，同成分的學名藥陸續上市、藥價也愈來愈低。

連榮恆說，二代健保上路後，健保署依法試辦「藥品費用支出目標制」，每年就超出藥費支出目標值的額度及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，依據藥價市場調查結果，針對藥品交易價格進行藥價調整；去年百憂解同成分藥品的健保價格為2.08元，將於今年4月1日起將依法調整為1.96元。

根據健保署統計，目前國內除禮來公司生產的百憂解之外，其餘共有14家藥廠生產同成分學名藥，106年健保申報金額約3325萬元，其中百憂解約占24%、近800萬元，使用人數約1萬5000人。

連榮恆強調，藥廠若認為藥價不敷成本，可依法申請藥品下限價2元，但即便該款原廠藥真的退出台灣市場，目前也有其他同成分、同劑型藥品可供醫師處方。

陳錦宏則指出，百憂解若真退出台灣市場，患者雖不必擔心沒藥可用，但須注意轉換藥物期間的反應，他也強調，近年藥品價格愈砍愈低，若許多原廠藥紛紛退出台灣，這樣的趨勢到底是不是對的，值得各界思考。

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