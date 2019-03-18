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影／別讓小痣出大事！這款機器人助你判斷有無癌化

2019-03-18 16:17聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

黑色素瘤是致死率最高的皮膚癌，最好的預防方式就是觀察身上的痣，但非每人都會判斷。台北醫學大學今發表一款聊天機器人，內建超過5千筆醫療影像，只要拍下身上的痣再上傳照片，即會透過AI運算，免費協助民眾分析痣的異常風險，再決定是否要去就醫。

北醫醫學科技學院院長、萬芳醫院皮膚科主任李友專表示，皮膚癌排名國人十大死因第9位，其中黑色素瘤雖只占5%，但因易轉移，致死率也高，加上症狀不痛不癢，使患者容易忽略。「若未於早期發現及早切除，幾乎難逃死亡。」

誰是黑色素瘤危險群？李友專說，當身上的痣突然從小變大、變形甚至邊緣模糊化，都很可能是黑色素瘤，年紀愈大罹癌率愈高。而未防曬、抽菸或以外力摳痣，也證實與罹患黑色素瘤有相關性。國人癌變的痣常見於手掌和腳掌。

預防黑色素瘤，最好的方式是觀察自己的痣有沒有變化，但非每人都會判斷。萬芳醫院皮膚科主治醫師花團均說，因痣掛號的病人，確實九成用肉眼判斷是良性，不過還是有一成患者需要再進一步切片篩檢，排除罹癌。

只是，到底要不要為「一顆痣」就醫，讓很多民眾相當掙扎，因掛號等待看診要花時間，當看診時醫師宣布「良性」或「再觀察就好」，好像自己小題大作。

為避免民眾錯過黃金治療期，北醫育成的皮智公司開發「痣能達人MoleMe」聊天機器人，透過AI的深度學習類神經網絡技術，建立5000筆醫療影像資料庫，同時蒐集醫病間的常見問題，讓痣的異常風險演算法提升正確率到93%。

皮智公司執行長、北醫醫師靳嚴博表示，民眾只要拍下身上的痣，再上傳照片，機器人就會協助分析痣是否有癌化，同時提供追蹤建議。此服務免費，即日起可在LINE官方帳號搜尋關鍵字，加入好友，即可完成檢測。

台北醫學大學今發表一款聊天機器人，內建超過5千筆醫療影像，只要拍下身上的痣再上傳...
台北醫學大學今發表一款聊天機器人，內建超過5千筆醫療影像，只要拍下身上的痣再上傳照片，即會透過AI運算，免費協助民眾分析痣的異常風險，再決定是否要去就醫。　記者鄧桂芬／攝影
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萬芳醫院皮膚科主任李友專說明黑色素瘤。　記者鄧桂芬／攝影
萬芳醫院皮膚科主任李友專說明黑色素瘤。　記者鄧桂芬／攝影
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台北醫學大學今發表一款聊天機器人，內建超過5千筆醫療影像，只要拍下身上的痣再上傳...
台北醫學大學今發表一款聊天機器人，內建超過5千筆醫療影像，只要拍下身上的痣再上傳照片，即會透過AI運算，免費協助民眾分析痣的異常風險，再決定是否要去就醫。　記者鄧桂芬／攝影
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